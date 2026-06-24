Incorporan embarcaciones para combatir al narcotráfico

Las dos primeras de cinco embarcaciones repotenciadas que fortalecerán la capacidad operativa de la Unidad Táctica Antidrogas (UTOA) de la Policía Nacional fue incorporada al estamento de seguridad, como parte de la cooperación estratégica entre los gobiernos de Panamá y Reino Unido para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

La repotenciación de la flota es resultado del memorando de entendimiento en materia de seguridad suscrito por ambos países en abril de este año, en Londres, y forma parte de una inversión cercana a un millón de dólares.

Durante la ceremonia de bautizo de las embarcaciones, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego destacó que la incorporación de estas unidades representa un paso importante para ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales que utilizan las rutas marítimas para el tráfico internacional de drogas.

"Nuestros mares se han convertido en uno de los principales escenarios de la delincuencia organizada transnacional. Con estas embarcaciones fortalecemos nuestra capacidad de intervención marítima, mejoramos la movilidad táctica, incrementamos la capacidad de respuesta y ampliamos la cobertura operativa en las áreas de mayor incidencia del narcotráfico", afirmó.

Otras tres embarcaciones serán reparadas para regresarlas al servicio operativo de la Policía Nacional.

El embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, señaló que la entrega de las embarcaciones representa uno de los primeros resultados concretos del acuerdo de cooperación firmado entre ambos gobiernos y reafirma la estrecha relación bilateral en materia de seguridad.

"Panamá desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Su ubicación estratégica, su liderazgo operativo y su alcance marítimo lo convierten en un socio clave para proteger no solo a la región, sino también al Reino Unido y Europa", manifestó Houston.'