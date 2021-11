José G. Carrizo no logra revertir percepción sobre su gestión

El vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, no logra revertir la percepción negativa sobre su gestión como parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

El 76% de los encuestados por Gallup Panamá no aprueba las labores del vicepresidente, mientras que el 14% sí las aprueba. En tanto, un 10% no sabe o no respondió.

Desde marzo pasado a la fecha, la desaprobación de la gestión de Carrizo aumentó 18 puntos porcentuales.

La figura de Carrizo ha sido muy controversial en la gestión del presidente Cortizo, ya que sobre él recaen una serie de cuestionamientos y escándalos como lo fue la construcción del hospital modular, la compra de los respiradores artificiales y contrato para manejo de publicidad.