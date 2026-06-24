Manejarían una sola licitación para concesión de aeropuertos regionales

Una licitación internacional es el modelo que se analiza para la concesión de los aeropuertos regionales que administra Tocumen, S.A.

La información la adelantó Rafael Bárcenas, administrador de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), quien forma parte de la junta directiva de la empresa estatal.

La concesión es un tema que se viene manejando desde hace más de una década.

"Tengo entendido que se había avanzado, significativamente en el modelo de negocio a licitar, porque entiendo que va a ser una licitación internacional", comunicó.

Para cuando se daría es una información que todavía no se dispone, sin embargo, Bárcenas reveló que los primeros aeropuertos en ser concesionados serían el Scarlett Martínez, de Río Hato, y el Enrique Malek, de David.

El aeropuerto de Río Hato fue antes una base militar panameña y, luego se realizaban carreras de autos en sus pistas hasta que a inicios del siglo se decidió abrir y se le coloca el nombre de Scarlett Martínez en honor a una joven piloto, que falleció en un accidente de aviación.

Durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) fue remodelado y en la actualidad recibe vuelos internacionales desde Canadá, que son para el turismo de la conocida Riviera Pacífica.

En tanto, el aeropuerto de David, en la provincia de Chiriquí fue construido en la década del 40 y en su momento llegó a tener vuelos internacionales a San José, Costa Rica.'



El Aeropuerto Internacional de Tocumen tiene que velar por la condición de tres aeropuertos regionales ubicados en Colón, Coclé y Chiriquí.

De parte de la Autoridad de Aeronáutica Civil está el manejo del aeropuerto Marcos A. Gelabert y del aeropuerto de Isla Colón que, próximamente, será ampliado y remodelado.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), estamento de seguridad, también cuenta con pistas bajo su operación.

Los aeropuertos de Tocumen y Panamá Pacífico son los que movilizan mayor cantidad de pasajeros al año, En segundo orden está Albrook y David.

Hoy en día, solo opera vuelos hacia la capital, a los aeropuertos de Tocumen, Albrook y Panamá Pacífico.

De acuerdo con Bárcenas, la concesión de estas terminales aéreas les daría mayor exposición a nivel internacional.

"Lo vemos con muy buenos ojos de que daría una exposición internacional, en busca de nuevas aerolíneas", expresó.

El administrador de la AAC dijo que se maneja realizar una sola licitación para dar en concesión todos los aeropuertos que opera Tocumen, S.A., sin embargo no lo puede confirmar.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El otro aeropuerto que sería dado en concesión es el Enrique A. Jiménez, de Colón.

Sobre esta terminal, siempre se manejó que sería la primera en ser concesionada, algo que llegó a pasar en el pasado gobierno, pero que fue anulado por la actual administración que argumentó que se hallaron irregularidades en el proceso.

La importancia del aeropuerto Enrique A. Jiménez es que se ubica cerca del centro logístico de la cabecera colonense, por lo que ayudaría a todos sus componentes, incluyendo puertos y la Zona Libre, que manejaría un concepto de turismo de compras.

Todavía no se conocen datos esenciales sobre la licitación, como cuántos años durarían las concesiones, si involucrará mejoras a estas instalaciones aeroportuarias, cuánto será el costo para el Estado y los costos asociados a los usuarios.