Martinelli reitera su inocencia dentro del caso New Business

El candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, reiteró que es inocente de las acusaciones que se le hacen dentro del caso New Business.

Martinelli comentó que él no ha hecho nada indebido y que es inocente, ya que lo único que hizo fue invertir un dinero para la compra de un medio de comunicación, la cual salió de un plazo fijo que tenía desde muchos años antes de ser presidente de Panamá.

"Yo invertí en una sociedad, mi plata sale de un plazo fijo de dineros, los cuales estaban allí desde unos 10 o 15 años antes de ser presidente de la República y solamente tengo entre un 14 y 20% del negocio, pero a mi me quieren achacar un porcentaje mayor, porque hubo otras personas allí, que en cierta forma no los culpo porque tienen ocho años de estar en un caso, por lo que le cierran las cuentas, las tarjetas de crédito, les quitan la visas", afirmó el candidato.

Agregó que ante esto, se les acerca Willian Moore, hermano de la fiscal Zuleyka Moore, quien les promete que los va a sacar del caso a cambio de un estipendio (4.3 millones de dólares), algo que a él se lo dijeron en su oficina, de lo que hay ocho testigos.

Luego de esto, esas personas fueron sacadas milagrosamente del expediente de New Business.

"Este es un caso que no tiene fundamento, no tiene ninguna razón legal, es más se han usado los mismos señalamientos de la jueza Baloísa Marquínez, se lo hemos presentado y la señora no sé cómo va a hacer para tirarse para atrás de sus mismos señalamientos, no una vez, sino siete veces".

Martinelli reiteró que el proceso de New Business, se trata de un caso político, en el que cualquier cosa puede pasar.'

2

de junio pasado culminó el juicio realizado por el caso denominado New Business. 5

años es el tiene por que tiene por ley la jueza para tomar una decisión en este proceso.

"Allí puede pasar lo que sea, ese es un caso que no tiene razón de ser, el cual debe ser sobreseído o anulado, ya que allí no hay nada para condenara a nadie, esa fue una transacción netamente comercial y si van a acusar sin delito precedente a un grupo de individuos, tienen que acusar a los bancos y los que recibieron la plata, cosa que es viable", aseveró.

El candidato expresó que lo malo de todo esto es el "lawfare" (uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país), lo mismo que se está haciendo en otros países contra algunos candidatos.

En cuanto al daño que le pudieran estar causando con esto, Martinelli señaló que no se lo están haciendo a él, ya que si él no puede correr lo va a hacer alguien de su partido y ganarán igualmente las elecciones de mayo de 2024.

"A mi en verdad ni me va ni me viene, para lo que me queda a mi de vida, creo que esto no va a ser para toda la vida, por lo que sinceramente, yo creo que el daño que se le hace al sistema de justicia, es irreparable, porque lo que le hacen a uno, después se lo pueden aplicar a otro", dijo Ricardo Martinelli.

La mañana de ayer, el abogado Pedro Sittón, denunció que desde el viernes del despacho superior de la Corte Suprema de Justicia se giraban instrucciones al tribunal de Marquínez para forzar un fallo contra el candidato opositor y virtual ganador de los comicios del 2024: Ricardo Martinelli.

El jurista advirtió que a pesar de la intención de politizar la justicia, es imposible que se inhabilite a Martinelli, porque los tiempos procesales no dan, debido a que el candidato de RM, puede interponer una serie de recursos, que extendería por cerca de 5 años, la decisión definitiva dentro de este proceso.

Hasta ayer lunes, no se había incorporado la transcripción total de la audiencia de fondo realizada por este proceso legal.