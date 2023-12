Martinelli: 'Vamos a un juicio público, porque yo soy inocente'

Bases de Realizando Metas y de Alianza, así como simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal se congregaron por segunda ocasión frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigiendo un juicio público, que se respeten los derechos del candidato presidencial y no se le inhabilite.

A su llegada a los predios de la Corte, el ex gobernante manifestó: "Soy inocente me han fabricado el caso, yo le exijo a la Corte Suprema que hagamos un juicio público, televisado que todo el mundo sepa las patrañas que han hecho en ese caso fabricado e inventado".

Recordó Martinelli: "Ya yo estuve preso dos años en un proceso inventado, salí dos veces absuelto. En este proceso yo soy inocente, me están metiendo en este caso, porque me quieren inhabilitar para que no sea candidato presidencial para que ningún panameño pueda tener una vida digna".

Señaló que los otros candidatos presidenciales solo están pensando que lo van a inhabilitar y que uno de ellos va a ser presidente de la República.

" Les exijo un juicio público para que el pueblo panameño sepa y decida qué es lo que están haciendo esta gente y porque me quieren inhabilitar, porque quieren negarle una mejor calidad de vida a la población", reiteró el exmandatario.

Dijo el candidato presidencial por RM y Alianza: Los otros candidatos no sirven ni para sacar a un chivo a mear, lo único que están pensando es que me saquen para que alguno de ellos pueda llegar a la Presidencia".

Agregó que: "Esta es una persecución política soy inocente, lo que quieren hacer es sacarme del ruedo político y me van a tener que matar".

Sobre el caso New Business explicó que: "Son unas dos o tres personas que siguiendo instrucciones del Ejecutivo, están alterando la justicia la decisión de 4 millones de panameños que van a salir a votar el 5 de mayo y no quieren y le tienen miedo a la salida de las elecciones, porque ninguno de ellos ni todos junto hacen uno bueno.

Recalcó en varias ocasiones: "Lo que quieren es sacarme, soy inocente. Hagan un juicio público a ver si se atreven en la Corte a hacer un juicio público. Vamos a un juicio público para que salga todo lo que tiene que salir porque yo soy inocente.

El presidente de Realizando Metas reiteró: "Ya estuve preso por una bribonada de toda esta gente y no lo vamos a volver a permitir. Vamos a quedarnos aquí hasta que haya un juicio público, porque yo quiero que el pueblo sepa lo que vean cómo han fabricado este proceso".

Por su parte José Raúl Mulino, compañero de fórmula presidencial de Martinelli recordó que el juicio del caso New Business es un proceso muy cuestionado por destacados juristas, porque se presentaron testigos amañados, ya que quedó demostrado que los fondos que se utilizaron fueron lícitos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Sumado a ello los testigos protegidos no estuvieron presentes, porque se trataron de dos o tres traidores que se prestaron para que se les sacara del proceso", dijo Mulino.

En tanto la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli señaló que todo esto es una infamia, que están actuando con apuro para inhabilitar a Ricardo Martinelli.

"Que se reciba la casación y que se atienden en orden, el pueblo va a estar vigilante, el pueblo está cansado que este país no cambie", expresó.