Más de $176 millones y aún no se conoce estado de la CSS

El plato fuerte para que la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS) tenga las herramientas para discutir el futuro del programa de pensiones, todavía no está preparado.

Los estudios financieros, responsabilidad de la junta técnica actuarial, aún siguen en un limbo. Entre prórroga y prórroga, solicitada por sus integrantes, el nuevo plazo que se les dio, de 30 días, debe concluir a mediados de este mes.

"Se ha venido cambiando fecha y cambiando fecha y toda la problemática se reduce a que los sistemas informáticos de la CSS no funcionan", manifestó Gregorio Guerrel, representante de los trabajadores en la junta directiva de la entidad.

Agregó el directivo que en 11 años, la CSS ha invertido más de 176 millones de dólares y no hay nada que garantice cifras reales sobre el estado financiero de los programas que administra la institución.

"El primero que fue el Sipe (Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas) al final no funcionó, ya que los datos de ingresos no se comunican con los de prestaciones económicas. No hay una forma de segmentar los fondos de la CSS que se recaudan", denunció el representante de los trabajadores.

Según los integrantes de la junta técnica actuarial los estudios financieros no han sido refrendados por la Contraloría y que los que tienen no son informes confiables para poder determinar el déficit de la Caja de Seguro Social.

"La CSS se comprometió en entregar los resultados de 2018 y 2019, pero eso todavía se mantiene en un limbo. No hay hasta ahora un informe final de la junta técnica actuarial", enfatizó Guerrel.'

8

días faltan para que se convoque el diálogo por la CSS. 3

ejes serán abordados en este diálogo: el programa de pensiones, los trabajadores informales y la administración.

Notificación

La junta directiva todavía no ha recibido una nota por escrito de que participará en el diálogo, que se convocará el 18 de enero.

Lo único que recibieron sus integrantes fue un mensaje del Ejecutivo, transmitido por el director general, Enrique Lau, de que el órgano de gobierno será una piedra angular en las conversaciones.