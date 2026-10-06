Meco vuelve a reclamar al Mop pago de $20 millones

Durante la presentación de un traslado de partida del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, surgieron cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de contratación y adjudicación de obras, así como sobre el reclamo de una bonificación de 20 millones de dólares presentada por la Constructora Meco.

Tras ser consultado sobre este pago, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, aclaró que el reclamo de la empresa no se origina en la actual administración y que el caso corresponde a actuaciones de periodos anteriores. Por lo que cedió la palabra a la licenciada Arelys Jaén, asesora legal de la entidad.

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Jaén explicó que Meco presentó el pasado 29 de septiembre de 2026 una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia relacionada con la negativa tácita del ministerio a reconocer el pago de la bonificación.

El nuevo proceso surge después de que Meco acudiera previamente a la jurisdicción contencioso administrativa para cuestionar el silencio administrativo del MOP ante su solicitud de pago. Esa demanda fue presentada en 2023 y admitida el 6 de marzo de 2024. El 27 de febrero de 2026, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo resolvió el proceso y determinó que no era ilegal el silencio administrativo en el que incurrió esta entidad.

Mientras el proceso avanza, el ministerio sostiene que la reclamación corresponde a actuaciones de administraciones anteriores y que será la justicia la que determine el desenlace del reclamo por los $20 millones.