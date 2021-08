Ministerio Público sigue perdiendo el tiempo en juicio oral por supuestos pinchazos

El Ministerio Público (MP) continúa perdiendo el tiempo por undécimo día consecutivo en el juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos, al dedicarse los fiscales a leer documentos sin ningún valor jurídico, aseguró Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP).

Actualmente, en el juicio se continúa con la lectura del segundo de los siete cuadernillos, aportados como prueba por el testigo protegido cuando fue instado por Juan Carlos Varela para que denunciara por este caso al expresidente Ricardo Martinelli. Labor por la cual fue premiado con un cargo como agregado en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washintong, Estados Unidos.

Vallarino indicó que en el juicio se ha continuado con lo mismo de hace cinco días, la lectura de una gran cantidad de papeles que no tienen cadena de custodia y que no se sabe de dónde han salido ni que puedan ser verificables por la defensa.

"Se han dado muchas inconsistencias de fechas y demás que van a salir cuando se dé el contrainterrogatorio por parte de la defensa", expresó.

Añadió que esto que se está dando es una pérdida de tiempo, "ya en el juicio pasado se refirieron tanto el perito como el propio testigo, a la inconsistencia de estos documentos, ellos van a leer lo que les dé la gana por prácticamente dos meses y en un día se les va a caer todo lo que tienen".

Algo que, según el jurista, se va dar porque esa información no tiene cadena de custodia, los Cds tienen los sellos rotos, diligencias en las que nunca participó la defensa y en las que jamás se les dio traslado.

"Lo que ellos lean por dos meses se les cae en un día", explicó.'

Vallarino reiteró que la cadena de custodia que la Fiscalía indica que no existía en 2015, sí existe y le van a entregar copia. Además, en el auto de proceder a juicio oral se señaló en su momento que toda la información que iba a ser usada en el mismo contaba con esta.

"Eso no se lo inventó la defensa, no es que no existía la cadena de custodia en el 2012 o 2013, es que ellos anunciaron que esa prueba venía con cadena de custodio y no tiene", enfatizó.

Otro punto que el defensor cuestiona, es que técnicamente a quien primero debieron llamar a este juicio debió ser al perito informático Luis Rivera Calles, para que diga de dónde salió todo esto.

"Hay que recordar que él (Rivera Calles) fue claro en señalar que no había cadena de custodia, que habían sellos rotos, que no había defensa cuando se estaba haciendo el volcado de esa información, que Rolando López se inmiscuyó en la extracción de los correos, todo eso ya lo dijo y por eso es el motivo que no lo traen al juicio para que les diga lo mismo de la vez pasada", dijo.

Señaló que no puede un testigo que está grabado en audio y video decir algo distinto a lo ya señalado, "la vez anterior las preguntas a Rivera Calles fueron puntuales ¿puede usted garantizar la autenticidad y mismidad de los documentos que se le presentan? No, fue su respuesta".

También se le cuestionó que si los archivos eran alterables y su respuesta fue sí, "todo eso ya salió en el juicio anterior, los están haciendo perder el tiempo a ustedes y a nosotros aquí".

En su momento, Rivera Calles denunció ser víctima de intervenciones telefónicas, hostigamiento, seguimiento y que incluso personal del Consejo de Seguridad Nacional tomó fotografías de su residencia.

Rivera Calles denunció, bajo la gravedad del juramento, que el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, lo presionó y trató de intimidar durante la instrucción del sumario y que la Fiscalía manipuló y ocultó material.

