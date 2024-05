MOP, el rey de los contratos sin partida presupuestaria

El nuevo gobierno que encabezará el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino heredará una difícil situación financiera en las cuentas por pagar del Estado.

Sin embargo, fuentes oficiales revelan que el problema complicado estará en los contratos que se forzaron sin tener partidas en el Presupuesto General del Estado.

Bajo este problema, sobresale el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el fuerte de las cuentas por cobrar de contratos o proyectos que se dieron sin tener su debida partida presupuestaria.

Se calcula que las cuentas por pagar del MOP en proyectos sin partida presupuestaria ronda los 300 millones de dólares.

Un problema que deberá enfrentar la nueva administración que entra a partir del 1 de julio.

Para Olmedo Estrada, expresidente del Colegio Nacional de Economistas de Panamá, la situación para el nuevo Gobierno estará un poco complicada, ya que se ha dicho que van a encontrar las finanzas muy débiles, pues las condiciones económicas del país están muy afectadas. Principalmente en la parte de los ingresos, pues las recaudaciones han sido bajas.

"Este año tenemos varios factores que inciden en una recaudación baja y que va frenar la gestión del nuevo Gobierno, pues con que recurso van a cumplir las promesas que hizo el presidente electo", dijo.'

3

de junio próximo inicia el periodo de transición entre el Gobierno entrante y el saliente. 1

de julio próximo entra a regir el Gobierno del presidente José Raúl Mulino. 5

de mayo José Raúl Mulino obtuvo el triunfo en las elecciones generales.

Estrada comentó que incluso lo que quieren hacer ahora, la administración saliente, es "hacer licitaciones amañadas para dárselas a aquellos que les prometieron que iban a tener oportunidad para hacer gestión pública".

Afirmó que esa es la problemática que hay y efectivamente los niveles de corrupción, se tiene que frenar desde el primer día del nuevo Gobierno.

De acuerdo con el experto, se deben revisar todas esas licitaciones que se han hecho, así como esas asignaciones que se realizaron sin tener partida.

Para el economista y ex candidato presidencial por libre postulación, Juan Jované, se trata de una situación difícil, ya que no contando con partida presupuestaria, no se puede ejecutar el pago, la Contraloría General de la República, no va ´poder pagar, pues no tiene respaldo para realizarlo.

"Se debería buscar algún mecanismo de ahorrar en otra parte y trasladar la partida para esos fines, es la única manera que podrían hacer eso, no se puede hacer ningún gasto que no tenga una partida, pero si no existe, tiene que generarla y creo que con las dificultades financieras que hay en el país, tendrán que buscar donde ahorrar e otra parte para hacer el traslado y poder cumplir con eso", aseguró el experto.

Jované señaló que de no darse se va a trabar todo el Estado, ya que si las personas no pueden cobrar sus cuentas y si están haciendo algún tipo de obra de construcción, la va a parar.

Indicó que la nueva administración gubernamental no la tendrá nada fácil, esto ante la difícil situación financiera que le deja la administración del Gobierno de Laurentino Cortizo.

