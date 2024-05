Mulino pide que no se hagan licitaciones en lo que queda de gestión

"Lo único que le pido al gobierno saliente, es que por favor no me concreticen licitaciones a menos de dos meses de terminar el gobierno, porque me van a obligar a hacer algo que no quiero hacer y es pararlas". Esta fue la advertencia que lanzó el presidente electo, José Raúl Mulino, sobre la convocatoria y adjudicación de licitaciones públicas a menos de dos meses de que el actual gobierno deje las riendas del país.

"No por ganas de pararlas, pero no puede ser que a la carrera nos vayan a dejar, a lo mejor un camino minados de cosas que no son prioritarias o de gastos que no están contabilizados", dijo Mulino.

Según el mandatario electo, lo más fácil de mundo es hacer una licitación y habilitar una partida en el presupuesto y después hay que corretear para que haya plata para cumplir con ese compromiso. "Es una práctica presupuestaria nefasta", aseguró.

Mulino considera que para el mes de agosto su equipo de gobierno ya tendrá la capacidad de ver cuanto dinero hay, que no se va a comprometer ni ejecutar en las distintas entidades del Estado, para saber qué dinero se transfieren en inversión.

El pasado martes, el presidente electo se reunió con el actual gobernante, Laurentino Cortizo, en donde se le informó "que hay en camino varios contratos que han negociado y licitados para APP, con un monto importantes para obras de infraestructuras, entre ellas carreteras y puentes.

El presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional para el año fiscal 2024 es de $30,690.4 millones.

El mandatario electo ha prometido reactivar la economía panameña y para ello entre sus obras impulsa la construcción del ferrocarril que debe ir de la ciudad de Panamá a David. Este proyecto, en su fase de construcción generará cientos de empleos en cada provincia por la que a de atravesar este tren.

Mulino también ha hablado de la construcción y rehabilitación de las carreteras a nivel nacional.

Con estas dos grandes obras la administración de José Raúl Mulino, además de generar miles de empleos busca impulsar el turismo, que en los últimos años se ha visto afectado.

El nuevo gobierno asumirá en medio de una situación difícil, teniendo en cuenta que las recaudaciones por parte de las actuales autoridades no ha sido la más eficiente, sumado a ello se han solicitado préstamos millonarios, por lo cual deja a la administración entrante el compromiso de pagar las deudas adquiridas.

En su discurso de proclamación, Mulino ha dejado claro que el cargo de presidente de la República lo asumirá con la intención de hacer las cosas bien en beneficio del país.

Con la elección de Mulino el domingo 5 de mayo, la población ha mostrado esperanza en que Panamá vuelva a los tiempos de bonanzas, donde se logró el pleno empleo y un crecimiento económico envidiable.

