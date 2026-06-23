Parte central de Capira, el punto crítico de ampliación

La ampliación del Corredor de las Playas está comenzando a avanzar en sus siete primeros kilómetros, de un total de 19 que tendrá su extensión.

Dentro de este contexto, se están sosteniendo reuniones con residentes de los poblados que serán impactados con la obra.

Lilian Gutiérrez, directora del proyecto por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), informó que uno de los puntos más críticos de la ampliación será la zona de mayor desarrollo, que es la parte central de Capira.

A simple observación, se presagia que la ampliación de la carretera Panamericana en este lugar, de cuatro a seis carriles, será bastante compleja, ya que el espacio es limitado y existen muchos terrenos privados.

Es más, el viaducto que se construirá por espacio de tres kilómetros y que servirá como alternativa al paso por Loma Campana, previo pago de peaje, también pasará por tierras particulares.

Al respecto, Arelis Jaén, directora encargada de Asesoría Legal del MOP, señaló que existe un equipo social, por parte del contratista, que se encarga de ir de casa en casa, principalmente a los comercios y residencias que se encuentran colindantes con la vía para revisar su situación.

Para lo que serán las indemnizaciones, Jaén dijo que existe un procedimiento interno, que contempla un proceso de evaluación técnica con los equipos de especialistas y el de la Dirección de Estudios y Diseños del MOP.'

19

kilómetros contempla la nueva ampliación del Corredor de las Playas. 3

kilómetros tendrá la variante en Loma Campana, cuya circulación será mediante pago de peaje.

"Es un contrato de autofinanciamiento. Posteriormente, una vez sigan afectados se va a realizar el trámite legal, conforme a la Contraloría General, al Ministerio de Economía y Finanzas y al valor promedio establecido por ellos, para determinar el monto a pagar", ilustró la asesora legal.

Y le corresponderá al contratista de la obra, la empresa Meco, S.A. pagar las indemnizaciones.

El costo de este proyecto, que asciende a $228 millones contempla las indemnizaciones, a través de los costos asociados.

Empleos

Los trabajos comienzan a notarse para los conductores que día a día transitan por este sector de la Panamericana que inicia frente a la hacienda Los Calderones, en La Chorrera y se extiende hasta el poblado de Villa Carmen, en Capira.

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Hasta el momento han sido contratadas 120 personas, que trabajan en la extensión y ampliación de los sistemas de drenaje y su limpieza.

Gutiérrez comentó que se han concluido los estudios geotécnicos y topográficos que serán necesarios para, posteriormente, proceder a la ampliación de la calzada.

Se estima que cuando la construcción entre de lleno, se contraten a 600 personas y se añadan otros 1,000 empleos indirectos.

La ampliación incluye la construcción de dos retornos tipo herradura que estarán ubicados a la altura del Banco Nacional en Capira y otro más adelante de Quesos Chela.

También, se habilitarán cuatro retornos a superficie y dos puentes peatonales nuevos.