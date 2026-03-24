Refrendan adenda de centro regional de San Miguelito

La Contraloría General de la República refrendó una octava adenda al contrato de la construcción de la sede del Centro Regional de San Miguelito de la Universidad de Panamá (UP).

Con esta adenda de tiempo, se le otorga al contratista 2,132 días calendarios, contados desde la orden de proceder para entregar la obra.

En un informe enviado por la UP a la Contraloría, el 11 de febrero de este año, le comunica que el contratista está pidiendo una extensión de 365 días para que se pueda cumplir con todas las obras y procesos administrativos que conllevan la construcción.

Hasta esa fecha, el centro regional llevaba un avance de 97% en su parte física y 95.6% en su aspecto financiero.

Hace falta la conexión eléctrica final, la cual ha sido tramitada por la UP pero aún no está terminada.

También, la certificación de compra y venta del lote de acceso principal del proyecto, ubicado al final de la barriada Las Cumbrecitas, que se tramita con el Municipio de Panamá.

De igual forma, falta construir la planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que el proyecto no cuenta con autorización de parte del Idaan para conectarse a la línea sanitaria existente.

18

mil estudiantes es la cifra proyectada que podrá atender este centro cuando está a su máxima capacidad. 14

edificios conforman este complejo que, curiosamente, no se encuentra en San Miguelito.

Esto involucra la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para su debida construcción.

El nuevo centro regional de San Miguelito es construido por el consorcio HCG que conforman las empresas Healthcare Products Centroamérica, Construcción y Mantenimiento General e Ingeniería GER.

Se construye a un costo original de $65.9 millones, el que se ha elevado a $88.2 millones, luego de siete adendas, a la que se suma la octava, que es de tiempo.

Es decir, que en poco más de 5 años de construcción, el costo de la obra se ha elevado en 33%.

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El interés de las autoridades universitarias es que la nueva sede del Centro Regional de San Miguelito comience a funcionar en el primer semestre de este año, cuyas clases iniciaron el pasado lunes.