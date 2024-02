Ricardo Martinelli: 'La Justicia en Panamá no es igual para todos'

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli, denunció que la justicia en Panamá no es igual para todos, algo que ha quedado evidenciado en la forma en que se ha manejado el caso New Business, con el que buscan inhabilitarlo políticamente.

En su participación ante el Pacto de Estado por la Justicia, Martinelli comentó que en Panamá existe una dictadura civil, la cual impera en un país que dice ser democrático y respetuoso de las leyes.

El candidato por los partidos RM y Alianza junto a su a su vicepresidente, José Raúl Mulino, plantearon una constituyente originaria, esto como una solución a los graves problemas que vive el país, principalmente en temas de justicia.

"Nosotros estamos proponiendo una constituyente originaria, con un Tribunal constitucional, porque verdaderamente tenemos que cambiarla forma de hacer las cosas, la forma de hacer justicia. Esto es una dictadura, aquí en el país no hay justicia", dijo.

El líder de RM también se refirió en la forma en que es aplicada la justicia en los procesos que le adelantan.

"Me violaron el Principio de Especialidad, fui juzgado dos veces sin haber sido imputado, me violan todos los términos y mis casos se manejan de forma expedita; en la casación los términos eran de 15 días para cada imputado, pero no fue así, de igual forma, que la notificación que debió ser presencial", expuso Martinelli en el pacto.

El político afirmó que en Panamá la justicia en Panamá debe ser igual para todos, pero cuando se trata de su persona y familiares, eso no es así.'

11

de enero la candidatura de Ricardo Martinelli quedo en firme en el Tribunal Electoral.

Frente al procurador de la Administración, Rigoberto González, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, un representante de la iglesia católica y otros, el político aseguró que en Panamá la justicia la manejan políticamente y los casos los fallan desde la Presidencia de la República y la presidenta de la Corte Suprema es la que ejecuta.

Martinelli también se refirió a la forma en que inició el caso New Business, a través de una denuncia que presento en la Asamblea Nacional (AN), el exdiputado Panameñista, Jorge Iván Arrocha, en el Gobierno de Juan Carlos Varela.

Recordó que a través de un mensaje, cuando estaba en El Renacer, le mandaron a decir que si les entregaba Editora Panamá América, le quitaban todos sus casos.

Ante lo que respondió que lo que ellos no sabían era que él solo tiene el 14% de las acciones de Epasa.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Habló también de la injerencia del hermano de la fiscal Zuleyka Moore, dentro del caso New Business, al cual se le pagó una suma millonaria de dinero, para sacar una serie de personas de este proceso legal.

Candidatura sigue firme

Quien decide si corre o no el candidato presidencial Ricardo Martinelli, no es ese fallo de la Sala Penal, es el Tribunal Electoral... lo de la Corte no tumba la candidatura de Martinelli, así lo señaló el abogado y catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal.

El doctor en derecho puso en duda que Martinelli no pueda correr en los comicios del 5 de mayo, a pesar que reconoció que entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral, hay un jueguito raro de "pitcher a catcher".

El abogado también dijo que todo es como un "abrebocas" y hay que ver el campo geopolítico con lo sucedido en Venezuela con la inhabilitación de María Corina Machado; lo que ocurrió en Guatemala con Bernardo Arévalo de León, pero en Panamá estamos accionando como si fuéramos una isla de espalda del resto del mundo.

Bernal también cuestionó el comportamiento político de los candidatos presidenciales que no exigen mayor democratización.

Además lamentó que el caso contra el candidato Martinelli se haya politizado y personalizado.

Bernal advirtió que la casación del caso New Business, no debió resolverse sin antes agotar otras iniciativas jurídicas en circulación...eso es como entrar en el dormitorio de una vivienda sin pasar primero por la sala.

El veterano luchador civilista y antimilitarista dijo que lo grave no es que se lo hagan solo a Martinelli, sino que al resto de los panameños también le violen el debido proceso y el derecho a interponer acciones legales.

Miguel Antonio Bernal alertó ante el peligro de ir a una elección con esa cantidad de odios y rencores que están sembrando en Panamá... yo no sé qué pasará en mayo en este país.

Para Bernal, ahora en nuestro país no manda la ley, ni el debido proceso, sino el capricho.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!