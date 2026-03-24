Sanearán 456 hectáreas vendidas al Canal en la provincia de Colón

Un terreno de 456 hectáreas, ubicado cerca del río Piña, en Colón será saneado de municiones no detonadas, dejadas por el Comando Sur de los Estados Unidos.

Este martes fue aprobado un crédito extraordinario por $25 millones para esta labor, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La tierra fue comprada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para realizar proyectos como el Corredor Logístico.

Jorge Díaz, secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), describió que el terreno es colindante con el parque protegido San Lorenzo, en la Costa Abajo.

La ACP, al inicio lo quería a título gratuito, sin embargo, se buscaron los mejores intereses para el Estado por lo que se realizó un avalúo del terreno.

Con las municiones, el avalúo salió en $27.2 millones. Con la limpieza incluida se elevó a $126.2 millones, opción con la que se fue la UABR.

La empresa que realizará el saneamiento será Fatutto, S.A., el cual tiene un costo total de $30.5 millones de los que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que está adscrito la UABR, cuenta con $5 millones, por lo que se solicitó el crédito adicional por $25 millones.'



Los militares de EE.UU. estuvieron en el istmo el siglo pasado, hasta el último día, cuando el principal activo: el Canal de Panamá fue transferido.

Fueron muchas hectáreas las utilizadas para entrenamientos y pruebas por parte del ejército norteamericano.

De acuerdo con un estudio, alrededor de 20 panameños perdieron la vida al entrar a tierras contaminadas con municiones sin detonar.

En la década pasada, la isla de San José fue saneada en un trabajo que contó con la cooperación de Estados Unidos, situación que no se ha replicado en otras zonas.

Un dato que se conoció es que 20 hectáreas del polígono en mención ya fueron saneados anteriormente.

Este terreno fue utilizado como zona de entrenamiento de los militares estadounidenses mientras estuvieron en el país el siglo pasado.

Mucho más

No es el único sitio que mantiene municiones sin detonar dejadas por los norteamericanos.

Díaz mencionó que son más, pero están siendo saneadas en la medida que son requeridas para su uso.

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De acuerdo con un trabajo interinstitucional que encabezó el excanciller Jorge Eduardo Ritter fueron 3,175 hectáreas (en 1999) contaminadas con explosivos y municiones no detonadas que dejaron los estadounidenses.

Y el costo de los trabajos para descontaminarlas los ha asumido, en su mayoría, el Estado panameño.

Una empresa

Y la empresa que ha sido contratada para este menester ha sido Fatutto, S.A. que ha firmado varios contratos.

Hace tres semanas, se le aprobó un traslado de partidas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por un millón de dólares para el saneamiento de 18 hectáreas de servidumbre de la rehabilitación de la carretera que conduce de la Vía Centenario al sector de Nuevo Emperador, en Arraiján.

A finales de 2018, Etesa la contrató por $5 millones para el saneamiento de áreas contaminadas en Río Hato, Nuevo Emperador, y áreas aledañas, sitios por donde pasa la segunda y tercera línea de transmisión eléctrica.

Y hace tres años, en 2023, se encargó de limpiar 160 hectáreas en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón, para desarrollar varios proyectos, a un costo cercano a los $11 millones.