Se gradúan controladores aéreos luego de más de 10 años sin relevos

La mayoría de los controladores aéreos sobrepasan los 45 años y hay una considerable cantidad que está por encima de 60 años.

La falta de 'sangre joven' entre estos profesionales se acentuó debido a que por más de 10 años no se convocaron nuevas promociones.

El panorama está cambiando desde enero de 2025, cuando en una primera convocatoria, fueran seleccionados 52 candidatos de un total de 2,200 aspirantes.

Posteriormente, en abril de ese mismo año, se realiza una segunda convocatoria que interesó a 2,700 personas de las que pasaron 93.

Este martes se graduaran 25 controladores de tránsito aéreo de aeródromo pertenecientes a la primera convocatoria, quienes se formaron a lo largo de un año.

Estos jóvenes ahora deberán pasar por un entrenamiento de campo, donde pondrán a prueba sus conocimientos adquiridos en el año de formación y así poder obtener sus licencias.

Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) informó que en octubre de este año, 27 controladores de ruta radar se graduarán para incorporarse a las filas de la entidad.'



Requiere de una formación profunda, debido a que es un tema de seguridad aérea.

La falta de promociones por espacio de más de 10 años propició que la actual fuerza laboral tenga más de 45 años, la mayoría.

Solo 2.9% de los aspirantes pasaron el filtro para prepararse como controladores aéreos.

La formación de estos profesionales es un movimiento estratégico para blindar la operatividad del Hub de las Américas, informó la Autoridad de Aeronáutica Civil, con la graduación de la promoción 052, este martes 31 de marzo.

Estos nuevos profesionales deben ayudar a subsanar el déficit que existe de controladores tanto en las torres como en el Centro de Control de Tránsito Aéreo, lugar donde es más pronunciado.

Este año ya comenzó el primer curso de controladores, de la segunda convocatoria, en el mes de febrero, mientras que el segundo empezará en abril y en junio, el tercero.

En los próximos dos años, el pie de fuerza de control del tránsito aéreo debe estar reforzado con los nuevos profesionales y reducirá el déficit, que en la actualidad es de 100 controladores.

En la actualidad, están laborando un poco más de 200 controladores aéreos y en el Centro de Control de Tránsito Aéreo hay 63 profesionales.

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Bárcenas reconoció que es una profesión extremadamente demandante, que exige un nivel muy alto de entrenamiento, para no cometer errores que pueden costar vidas humanas.

El director general de la AAC explicó que los controladores de tránsito aéreo de aeródromo se encargan del control en superficie, que son calles de rodaje de los aeropuertos.

Se encargan del ordenamiento del tráfico que entra al aeropuerto y se dan las instrucciones, tanto de clima y viento, entre otros elementos, para el aterrizaje seguro de una aeronave.

"En tierra hay un movimiento complejo de aviones, saliendo de hangares, de puertas de abordaje, que tienen que ordenarse e ir a calles de rodaje, a las pistas seleccionadas", explicó Bárcenas.

En estos momentos existen en el país dos aeropuertos que cuentan con vuelos internacionales, que son el de Tocumen y Panamá Pacífico.

En el caso del aeropuerto Scarlett Martínez, en Río Hato, recibe vuelos internacionales en una parte del año.