Culmina entrevistas a candidatos para la Defensoría del Pueblo

En dos días de sesión, la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional entrevistó a 31 de los 35 aspirantes al cargo de Defensor (a) del Pueblo.

En este segundo día de entrevistas, se presentaron 13 postulados, tres en el turno matutino y 10 en la tarde.

No participaron cuatro postulados que fueron Rubén Darío Frías, quien comunicó a la comisión que desistió de sus intenciones.

Tampoco asistió Ela Jaén Herrera, quien presentó sus excusas, debido al fallecimiento de su madre, y los otros dos que se ausentaron sin conocer el motivo fueron Johanna Aguirre Frías y Ricardo Valencia Arias.

Luego de terminar con el periodo de entrevistas, el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, solicitó un receso para que los comisionados se reunieran y definir los pasos a seguir dentro del proceso de escogencia del nuevo Ombudsman.

Tras reunirse, Camacho informó que no harán pública la decisión de la comisión todavía, ya que dejarán pasar la Semana Santa, para que no se diga que hay 'madrugonazos' con la elección.

El diputado anunció que el próximo lunes, 6 de abril, la comisión se reunirá para tomar su decisión, de acuerdo con la nueva ley de la Defensoría del Pueblo.'



El próximo Defensor del Pueblo contará con una nueva ley, sancionada a finales del año pasado.

A Alfredo Juncá, escogido por la Asamblea, se le vence su periodo de magistrado del Tribunal Electoral, el 31 de diciembre de este año.

Solo uno de los 35 candidatos para la Defensoría del Pueblo desistió de sus aspiraciones.

La próxima semana estará habilitada para que los interesados en ser magistrados del Tribunal Electoral presenten su documentación en la Secretaría General de la Asamblea Nacional, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, en Santa Ana.

Entre las opciones que están sobre la mesa, la comisión puede escoger entre varios candidatos de la lista o todos y presentarlos al Pleno de la Asamblea, que al final es la instancia que elegirá al próximo Defensor (a) del Pueblo.

"Nosotros no estamos eligiendo a una persona cualquiera. Estamos seleccionando a una persona que puede marcar un antes y un después en materia de derechos humanos, que son fundamentales para el perfeccionamiento de nuestra sociedad democrática", expresó Camacho.

Con este anuncio, es un hecho que la elección del nuevo defensor (a) no se realizará hasta la semana entrante, cuando el Pleno de la Asamblea entra de lleno en sus últimas semanas de sesiones del actual periodo ordinario.

Tribunal Electoral

Por otra parte, la Asamblea Nacional declaró abierto el periodo de postulaciones para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral y su suplente.

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Los ciudadanos interesados en ocupar los cargos deberán apersonarse a la Secretaría General de la Asamblea Nacional a presentar sus aspiraciones por escrito, donde deberá indicar el cargo al que aspira.

El periodo de recepción de las postulaciones será a partir del lunes 6 de abril hasta el viernes 10 de abril, en horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.

Son 7 requisitos que los interesados deben presentar entre estos, copia del acuerdo del Pleno de la Corte Suprema en el que conste que es abogado idóneo.

Además, la resolución del Órgano Ejecutivo que lo declara idóneo para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Alfredo Juncá Wendehake es el que fue escogido por el Legislativo en 2016.