La Coordinadora Campesina por la Vida y contra los Embalses anunció este sábado desde la ciudad de Colón, a la gran marcha del próximo 6 de junio de 2026, en defensa de las tierras campesinas y en rechazo al proyecto que, según denuncian, amenazan con el despojo de comunidades rurales.

Durante una conferencia de prensa realizada en la instalaciones de la Iglesia Paulino San José, los dirigentes hicieron un llamado a la población colonense y al país a respaldar la movilización que partirá desde la vía hacia el distrito de Portobelo enfrente del Super Extra de Sabanitas hasta la calle 1ra. Central de la ciudad de Colón.

La marcha está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana y los convocantes solicitaron apoyo masivo, pancartas, banderas, agua y acompañamiento solidario en defensa de las comunidades afectadas.

Agentes de la Policía Nacional estuvieron rondando el área donde se desarrolló la actividad, solicitando información ante la presencia de los dirigentes campesinos.