Auditoría a la mina avanza hacia su fase final con una metodología robusta

La empresa internacional SGS Panama Control Services Inc. (SGS) publicó este viernes el Sexto Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

El informe corresponde al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026 y refleja el avance dinámico de las actividades desarrolladas dentro del proceso de auditoría multidisciplinaria que se realiza sobre el proyecto minero, incorporando los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III.

SGS ha conformado un equipo profesional multidisciplinario de alto nivel, integrado por especialistas con experiencia comprobada en las distintas áreas requeridas para el desarrollo de la auditoría, garantizando rigurosidad ética, capacidad técnica, conocimiento especializado y objetividad en cada una de las etapas del proceso.

El informe confirma que el proyecto minero continúa bajo monitoreo, inspecciones de campo y evaluación técnica permanente, reforzando que el sitio permanece bajo supervisión y gestión ambiental continua dentro del esquema de Preservación y Gestión Segura (PGS).

La auditoría avanza hacia su fase final con una metodología robusta, trazable y basada en evidencia verificable, integrando revisión documental, validación en sitio y análisis técnico multidisciplinario para apoyar decisiones responsables para el país.

El proceso auditor reconoce la complejidad técnica, ambiental y operativa del proyecto, lo que refuerza la importancia de que Panamá avance con soluciones sostenibles, transparentes y sustentadas en criterios científicos y técnicos.

El Informe Mensual Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá será publicado en las próximas semanas, de acuerdo con el cronograma dado a conocer por SGS al inicio de la auditoría.

El enfoque metodológico adoptado ha permitido verificar el desempeño del proyecto y fortalecerá la toma de decisiones de MiAmbiente en materia de identificación y evaluación de activos y pasivos ambientales futuros, considerando además aspectos legales, laborales, tributarios, estándares técnicos y operacionales aplicables tanto en la República de Panamá como en el ámbito internacional.

En este Sexto Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, se presentan de forma completa los Tomos 02, 03, 04, 06, 07 y el 08, último que establece la Escala de Conformidad y Cumplimiento utilizada para la evaluación integral, incorporando preguntas orientadoras y ponderaciones específicas aplicables tanto a compromisos como a subprocesos, permitiendo obtener las calificaciones definitivas asignadas por los distintos profesionales auditores.



El Tomo 05, aún en construcción, presenta la metodología del Flujograma del Proceso a Auditar en el marco de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá y desarrolla la representación del proceso productivo objeto de evaluación, con el propósito de facilitar la comprensión de la interacción entre las actividades operativas, el entorno ambiental, las comunidades y demás partes interesadas. Asimismo, describe de manera sistemática el proceso productivo y su relación con el medio ambiente, contribuyendo a reducir la subjetividad en las apreciaciones y fortalecer la consistencia del análisis técnico dentro del ejercicio auditor.



Concebido como un modelo dinámico de relaciones causa–efecto, integra las distintas etapas del proceso minero y sus interdependencias. Para el auditor, más que un esquema técnico, se convierte en una herramienta clave para comprender el flujo del proceso, identificar puntos críticos de control y articular la revisión documental con la realidad operativa del proyecto, constituyéndose así en la base operativa para el desarrollo de una auditoría integral.

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El flujograma presentado se estructura en veintisiete (27) subprocesos operativos, ocho (8) subprocesos de soporte a la operación y cinco (5) productos, que en conjunto permiten abordar integralmente el proceso auditado. Este Tomo presenta la descripción de los 370 compromisos ambientales derivados del EsIA – Categoría III asociados al Componente B, mientras que los Componentes A, C y D serán incluidos en el Informe Final.

El Tomo 10, que contiene la evaluación del nivel de cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, así como los resultados finales de la Auditoría Integral, será presentado próximamente dentro del Tomo 13. Su publicación se realizará de manera conjunta con el Tomo 01, correspondiente al Resumen Ejecutivo —en el que se consolidan los principales resultados de la auditoría—, y con el Tomo 15, que incluirá los anexos y soportes técnicos correspondientes.