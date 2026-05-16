Cirujanos que realizaron la primera craneotomía por tumor cerebral en Colón reciben saludo de Mulino

Neurocirujanos del Hospital Manuel Amador Guerrero alcanzaron un hito para la provincia de Colón al realizar con éxito la primera craneotomía por tumor cerebral en su historia.

Para celebrar este logro, el presidente José Raúl Mulino regresó al hospital, donde conversó con los doctores Héctor Lezcano y Francisco Medina, encargados de remover el tumor cerebral a la paciente de 50 años.

La señora ingresó al cuarto de urgencias presentando convulsiones; sin embargo, tras la oportuna intervención de los galenos, hoy se recupera favorablemente en la sala de cuidados intensivos. Actualmente se encuentra bajo sedación y monitoreo constante mientras el disminuye la inflamación cerebral.

Este procedimiento de alta complejidad abre una nueva era en la atención neuroquirúrgica de la región y evita que los pacientes colonenses tengan que ser trasladados a la capital para recibir intervenciones especializadas. Al respecto, el presidente Mulino felicitó a los jóvenes especialistas, señalando: "Esto demuestra la calidad y el nivel de medicina que se está ofreciendo aquí para Colón y los colonenses".

Por su parte, el Dr. Lezcano indicó que mientras avanza la recuperación de la paciente, las muestras extraídas del tumor serán analizadas por patología para determinar el tipo de células y establecer un diagnóstico definitivo.

Mulino aprovechó para recorrer las diferentes salas del hospitalarias, y constató que se trabaja con la misma eficiencia y pulcritud que cuando se inauguró, en junio de 2025.

"Este es un buen ejemplo de la integración de los servicios de salud. Es un hospital que trabaja bajo el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, sin ningún tipo de problema, ahorrándonos costos y, sobre todo, en una operación de primer mundo", resaltó el mandatario.

También conversó con pacientes y familiares en el pabellón de consulta externa, los cuales le confirmaron estar satisfechos con los servicios de salud que están recibiendo, y recorrió las salas de neonatología y hemodiálisis.

Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el personal médico del nuevo hospital ha practicado 5,038 cirugías y ha atendido 49,161 casos de urgencias. En ese mismo lapso, se han registrado 3,861 egresos de pacientes.

Igualmente, se han dispensado 140,892 medicamentos, practicado 246,170 pruebas de laboratorio; 16,429 estudios radiográficos simples; 2,42 ultrasonidos y 2,661 tomografías.

