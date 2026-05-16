El papa León XIV lamenta que tras la confirmación los jóvenes ya no vuelven a la Iglesia

El papa León XIV lamentó este sábado que muchos jóvenes después de recibir el sacramento de la confirmación ya no vuelven por su parroquia



"Así pues, si bien dar la confirmación es una de las mayores alegrías del obispo, hay otra cosa que entristece. A veces, cuando el obispo da la confirmación, el don del Espíritu Santo, ¡no se vuelve a ver a los chicos! Desaparecen de la parroquia", lamentó el papa al recibir a jóvenes de la ciudad de Génova (noroeste de Italia).



Y agregó que "es muy hermoso recibir este Sacramento, porque la plenitud del Espíritu Santo nos da este entusiasmo, esta fuerza, esta capacidad de seguir a Jesucristo, de decirle siempre sí al Señor, de no tener miedo de seguirlo con valentía, de vivir la fe en un mundo que tan a menudo quiere alejarnos de Jesús".



Ante ello, el papa estadounidense pidió a los jóvenes "perseverancia" y que "no olviden lo que han vivido durante este tiempo, incluyendo la alegría de venir a Roma, para celebrar juntos, para orar juntos: que esta alegría viva en sus corazones y continúen siendo fieles discípulos de Jesucristo; que perseveren en la fe, que regresen a la parroquia".



"Es muy importante que cada uno de ustedes también haga este compromiso, esta promesa al Señor: que realmente desean seguir siendo sus amigos, sus discípulos, sus misioneros, y que desean perseverar en la fe", añadió el pontífice.