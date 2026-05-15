Colón acoge el inicio del Festival Centroamérica Cuenta

Colón, en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), acogerá una serie de actividades del Festival Centroamérica Cuenta, que por seis días, a partir de hoy hasta el 23 de mayo, convertirá a Panamá en la capital de las letras en español, con la participación de 80 voces referentes en la literatura, el periodismo, el cine y la música de más de 18 países de Iberoamérica.

La programación del festival, que se realizó en Panamá por primera vez en 2024, iniciará con cuatro actividades en el CACCO: cuentacuentos, un diálogo sobre acentos, un performance musical y un workshop con el chef panameño Mario "Maito" Castrellón.

Claudia Neira Bermúdez, directora del festival, comentó a Panamá América que está feliz de que la programación inicie en Colón porque la provincia y su gente es "maravillosa", con un interés y ganas de hacer las cosas.

De esta forma, el festival se descentraliza, de manera que las actividades, que para esta edición son más de 88 y con entrada libre hasta llenar aforo, estarán no solo disponibles para el público de la Ciudad de Panamá.

En la capital las actividades se desarrollarán en el Museo del Canal, la Ciudad de las Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, entre otros, además, en la agenda se abordarán temas como la gastronomía creativa, el impacto global del Canal de Panamá, las formas de contar la realidad humana y también se conversará sobre fútbol con figuras claves del periodismo deportivo como Fernando Palomo de ESPN.

Entre las voces confirmadas en el evento se encuentran Rubén Blades (Panamá), Luis García Montero (España), Gioconda Belli (Nicaragua), Luis Chaves (Costa Rica), Santiago Roncagliolo (Perú), Héctor Abad Faciolince (Colombia) y otros.

¿Cómo participar?

Hay actividades que requieren inscripción. Puede consultar la programación en la página web del festival en https://www.centroamericacuenta.com/ y en sus redes sociales.