Uso indebido del celular habría provocado tragedia bajo el puente de las Américas

El incendio registrado debajo del puente de las Américas habría sido provocado por un error humano durante labores de trasiego de combustible, confirmó este viernes el Cuerpo de Bomberos de Panamá. En este hecho falleció un hombre de nacionalidad nicaragüense.

El director nacional de Investigación de Incendios y Explosivos, Hernán Córdoba, explicó que ya se elaboró el informe técnico acerca del suceso ocurrido en la tarde del 6 de abril de 2026, el cual será remitido al Ministerio Público, entidad encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

Según la investigación, la víctima realizaba una tarea rutinaria de trasiego de diésel desde un tanque hacia una cisterna cuando ocurrió el siniestro. Los hallazgos revelaron que el trabajador portaba un teléfono celular mientras manipulaba el combustible, una práctica prohibida en este tipo de operaciones por razones de seguridad.

Además, se determinó que la vestimenta utilizada no cumplía con las condiciones requeridas para ambientes considerados explosivos.

“La persona que estaba haciendo la manipulación del producto no guardó las debidas medidas de seguridad y ocurrió el incidente”, señaló Córdoba.

El funcionario recordó que en este tipo de trabajos no debe utilizarse equipo celular y la ropa debe ser especial para evitar la generación de chispas o electricidad estática.

Ahora corresponderá al Ministerio Público establecer si hubo responsabilidad por parte de la empresa o si las fallas recayeron únicamente sobre la víctima. “Será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades correspondientes”, puntualizó Córdoba.

Posterior a este incidente, las autoridades reiteraron el llamado de atención sobre el uso de teléfonos celulares en estaciones de combustible o áreas con vapores inflamables, recordando que estos dispositivos deben mantenerse apagados para así evitar tragedias.