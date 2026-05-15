Caso Suntracs: Al Ministerio Público se le acaba el tiempo y la causa se encamina al vencimiento procesal

Duro revés para el Ministerio Público en la causa que se sigue contra los dirigentes sindicales Genaro López y Saúl Méndez, luego de que la jueza Yazmín Jaén rechazó otorgar un año más de prórroga para investigarlos.

Ambos dirigentes son señalados por la presunta comisión de delitos como estafa agravada, blanqueo de capitales y asociación ilícita en perjuicio de los trabajadores del Suntracs.

La juzgadora fundamentó su decisión en tres aspectos, entre ellas que las declaraciones recabadas por la Fiscalía, pese a su gran volumen, no aportaban información determinante para justificar la ampliación del caso; además, el servidor de la computadora analizado por el Imelcf fue declarado irrecuperable y la Fiscalía no pudo demostrar la relevancia de la información que contenía dicho servidor

Además de que el reporte financiero presentado no explicaba la relación lógica con los hechos investigados. En consecuencia, la juzgadora concluyó que ninguno de estos elementos sustentaba la extensión del plazo de investigación.

Jaén recordó que esa causa acumula cuatro años entre la investigación preliminar y formal, por lo que advirtió sobre la necesidad de analizar el vencimiento de los términos procesales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prórroga para continuar desarrollando diligencias judiciales como entrevistas, el análisis especializado de un servidor informático y otros informes al señalar que el expediente consta de 87 tomos.

Por su parte, dos abogados de la defensa técnica particular se opusieron a la petición, mientras que otro defensor manifestó no tener objeciones al considerar que la causa será archivada por inexistencia de delito.

También la jueza indicó al abogado César Ruiloba que podía solicitar, a través de la Oficina Judicial, la revisión de la medida cautelar impuesta a López.