Doctor Arrue advierte que la recuperación de 'Chema' Caballero podría tardar más de 10 días

El doctor Humberto Arrue, advierte que la recuperación de la lesión de 'Chema' Caballero, podria tardar más de 10 días. pic.twitter.com/UmR1sdZxF1— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) May 15, 2026

El doctor Humberto Arrue, reconocido cirujano ortopeda y traumatólogo panameño especializado en medicina deportiva, señaló que la recuperación del pelotero panameño José "Chema" Caballero podría extenderse más allá de los 10 días previstos por los Yankees de Nueva York, tras sufrir una fractura en el dedo medio de la mano derecha.

Arrue, ampliamente conocido por atender a atletas de alto rendimiento, especialmente peloteros, explicó que aunque la recuperación será exitosa, la lesión "puede ser de cuidado", debido a que se trata de la mano que Caballero utiliza para lanzar la pelota.

"El proceso de consolidación de este tipo de fracturas generalmente toma unas dos semanas, pero en este caso hablamos de su mano derecha y se me hace difícil pensar que pueda regresar en apenas diez días", comentó el especialista.

Caballero fue colocado el martes en la lista de lesionados de 10 días de los Yankees de Nueva York, luego de sufrir la lesión durante un lance defensivo el domingo, cuando se lanzó de regreso a la primera base en la novena entrada de la derrota 4-3 ante los Milwaukee Brewers.

El campocorto panameño fue sometido a una resonancia magnética para evaluar el alcance de la lesión. Posteriormente, al ser consultado por medios estadounidenses sobre el tiempo de recuperación, aseguró que espera volver rápidamente al terreno.

"Ese es el tiempo máximo que me estoy tomando", expresó el jugador istmeño, quien ha sido pieza importante para los Bombarderos del Bronx durante los primeros dos meses de la temporada.

Caballero también reconoció sentirse frustrado por la situación.

"Estoy bastante decepcionado. Siento que podría regresar antes, pero no queremos tomar ningún riesgo. Es temprano en la temporada y prefiero recuperarme bien para volver en óptimas condiciones", manifestó.

El doctor Arrue destacó que, para un campocorto, una lesión de este tipo afecta directamente el agarre del guante y la fuerza de los tiros, factores determinantes para desempeñarse defensivamente.

Añadió que el tratamiento inicial contempla la inmovilización con férula para evitar desplazamientos y permitir una adecuada consolidación del hueso.