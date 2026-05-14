CSS anunció que mantiene disponibilidad de vacunas contra el sarampión en todas sus instalaciones

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que mantiene la disponibilidad de vacunas contra el sarampión en todas sus instalaciones de salud del país, como parte de su plan estratégico de prevención y protección de la salud pública.

La entidad informó que las inmunizaciones disponibles incluyen las vacunas MR y MMR, las cuales son seguras y eficaces para proteger contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Estas se encuentran en hospitales, policlínicas, ULAPS y CAPPS distribuidos a nivel nacional.

Ilka Castillo, coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización de la CSS, explicó que, según el esquema nacional de vacunación vigente en Panamá, la vacuna MMR debe aplicarse a toda la población infantil menor de cinco años.

Por ello, los especialistas recordaron que los niños deben recibir la primera dosis a los 12 meses de edad y el refuerzo a los 18 meses, destacando la importancia de que los padres verifiquen el historial de vacunación de sus hijos para garantizar que cuenten con las dosis correspondientes dentro del intervalo establecido.

Asimismo, se indicó que, en caso de faltar alguna dosis, los acudientes pueden acudir inmediatamente a cualquier instalación de salud de la CSS, donde el personal de enfermería completará el esquema de vacunación sin costo alguno.

Castillo también subrayó que las personas mayores de 18 años y adultos mayores que no tengan evidencia de haber recibido previamente la vacuna MR, pueden acercarse a cualquier centro de salud de la CSS para la aplicación de esta dosis.

La jornada de vacunación está abierta al público en general, priorizando a niños menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas. Para recibir el beneficio, los interesados deberán presentar su tarjeta de vacunación y cédula de identidad personal.