Defensoría del Pueblo insta a la reflexión y protección de la niñez

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la reflexión constructiva de la sociedad civil y los medios de comunicación tras los recientes acontecimientos que involucran a una persona menor de edad.

La institución recordó que, bajo el amparo de la Ley 285 de 2022 y la Convención de los Derechos del Niño, los menores son sujetos titulares de derechos que requieren una protección integral.

En situaciones de alta vulnerabilidad, la responsabilidad de salvaguardar su integridad no recae solo en el Estado, sino que es una tarea compartida por todos los ciudadanos.

En ese sentido se exhorta a evitar la difusión de contenidos que expongan o revictimicen al menor.

Además, recordó que las publicaciones deben priorizar el bienestar emocional y la dignidad del niño, niña o adolescente, así como la reproducción de material sensible no contribuye al entorno protector, sino que profundiza la afectación de la víctima.

Para la Defensoría del Pueblo las publicaciones que exponen a menores no favorece los procesos de recuperación, contención y restitución de derechos que estas situaciones requieren.

Reconoce la importancia de fortalecer el Interés Superior del Menor. La Defensoría insta a la población a actuar con prudencia y respeto por la privacidad, asegurando que cada acción individual contribuya a un entorno de cuidado y no de exposición.