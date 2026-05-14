Panamá Femenina tendrá dos juegos amistosos contra Jamaica

Panamá Femenina jugará dos partidos amistosos contra Jamaica en fecha FIFA, el 5 y 8 de junio en el estadio Rommel Fernández, confirmó la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Ambos partidos servirán a la Roja Femenina como ensayo para su encuentro de eliminatorio.

Recordemos que las chicas panameñas, dirigidas por Marina Antonia “Toña” Is, jugarán ante Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que otorga de manera directa cuatro boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

Además, de tres boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El juego eliminatorio entre Panamá y Canadá, será en Texas, Estados Unidos, el 28 de noviembre.

Estos partidos amistosos sirven para ambos elencos, debido que el seleccionado femenino de Jamaica tendrá como rival a Costa Rica en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

Panamá busca clasificar a su segunda Copa Mundial de Fútbol Femenina, luego de estar en la cita de Australia y Nueva Zelanda 2023.