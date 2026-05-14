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Panamá

Panamá Femenina tendrá dos juegos amistosos contra Jamaica

Publicado 2026/05/14 19:00:00
  • Jaime A. Chávez Rivera
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  • jaime.chavez@epasa.com
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  • @Jaime_ChavezR

Panamá Femenina jugará dos partidos amistosos contra Jamaica en fecha FIFA, el 5 y 8 de junio en el estadio Rommel Fernández.

Panamá Femenina enfrentará a Jamica en juego amistoso. Foto: FPF

Panamá Femenina enfrentará a Jamica en juego amistoso. Foto: FPF

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 Panamá Femenina jugará dos partidos amistosos contra Jamaica en fecha FIFA,  el 5 y 8 de junio en el estadio Rommel Fernández, confirmó la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Ambos partidos servirán a la Roja  Femenina como ensayo para su encuentro de eliminatorio.

Recordemos que las chicas panameñas, dirigidas por Marina Antonia “Toña” Is,    jugarán ante Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que otorga de manera directa  cuatro boletos  a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

 Además,  de tres boletos  a los Juegos Olímpicos de  Los Ángeles 2028.

El juego eliminatorio entre Panamá y Canadá, será en Texas,   Estados Unidos, el 28 de noviembre.

Estos  partidos amistosos sirven para ambos elencos, debido que el seleccionado femenino de Jamaica  tendrá como rival a Costa Rica en  los cuartos de final  del Campeonato Concacaf W.

Panamá busca clasificar a su segunda Copa Mundial de Fútbol Femenina, luego de estar en la cita de Australia y Nueva Zelanda 2023.

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