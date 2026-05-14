Servidores públicos tendrán acceso a créditos bancarios y educación financiera

La Caja de Ahorros y la Dirección General de la Carrera Administrativa firmaron esta semana una importante alianza destinada a beneficiar a los servidores públicos, a través de educación financiera y facilidades de crédito a quienes hasta ahora no tenían acceso a productos bancarios.

La firma del convenio se realizó este martes y ya se encuentra en plena implementación, los funcionarios que deseen acceder a créditos bancarios deberán mostrar su carné y cumplir con las políticas crediticias establecidas por la entidad financiera.

Santino Tapia, gerente de Consumo de la Caja de Ahorros, destacó que la alianza es parte de la visión institucional de “bancarizar a Panamá”, con el objetivo de brindar oportunidades de financiamiento a 240 mil colaboradores que por la formalidad temporal de sus contratos habían sido excluidos anteriormente.

Tapia explicó que, gracias a esta iniciativa, los servidores públicos que cuenten con dos años o más de servicio podrán acceder a facilidades de crédito, cumpliendo únicamente con las políticas establecidas por el banco.

Por su parte, Cheyla Valdés, directora general de la Carrera Administrativa, expresó su entusiasmo por la alianza: “No solo facilitará el acceso al crédito, sino que permitirá formar a los servidores públicos en herramientas financieras que son esenciales para su desarrollo personal y profesional”.

La alianza también tiene un fuerte componente educativo. Según Valdés, se desarrollará un programa de educación financiera orientado a enseñar a los servidores públicos cómo planificar sus finanzas personales, promoviendo la responsabilidad económica y el ahorro.

La Caja de Ahorros ha tenido un desempeño destacado este año, cerrando 2025 con 41 millones en utilidades, fortaleciendo su patrimonio y aumentando sus activos productivos, lo que respalda la expansión de sus programas hacia sectores que tradicionalmente han estado fuera del sistema bancario formal.

Tapia destacó que la institución ya había implementado programas similares para otros grupos, como los obreros de la construcción, y ahora extiende estas facilidades a los servidores públicos con contratos temporales, garantizando un acceso más amplio a productos financieros.

La alianza busca un impacto social significativo, ya que combina educación financiera con acceso a crédito, fomentando la estabilidad económica y la inclusión financiera de miles de trabajadores estatales que hasta ahora no podían acceder a préstamos ni otros servicios bancarios.

Con esta iniciativa, la Caja de Ahorros y la Carrera Administrativa refuerzan su compromiso con el desarrollo económico del país y con la mejora de las condiciones financieras de los servidores públicos, marcando un paso importante en la bancarización y la educación financiera en Panamá.

Estas declaraciones fueron hechas en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.