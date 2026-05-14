En la madrugada del miercoles un accidente de transito en la autopista Arraiján-La Chorrera cobró la vida la profesora de danza Noa Yitzhak, de 22 años, de nacionalidad israelí.

Yitzhak había estado viajando durante los últimos meses por diversos países de Sudamérica, incluyendo a Panamá en su recorriendo.

Ademas en el pasado, Noa Yitzhak había servido en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de acondicionamiento físico en el 12.º Batallón de la Brigada Golani hasta diciembre del 2023, cuando fue dada de baja. Posteriormente, se dedicó a la enseñanza de danza en una escuela de danza moderna que ella misma dirigía.

Representantes de ZAKA Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel comenzaron a coordinar con las autoridades locales el tratamiento de las víctimas y los arreglos para repatriar el cuerpo de la mujer fallecida a Israel.

Yitzhak era originaria de Maale Adumim, un asentamiento urbano ubicado a las afueras de Jerusalén.

Por tal motivo, en Panamá, se continuan realizando las investigaciones pertinentes del caso por parte del Ministerio Público (MP).

El conductor del minibús en que viajaba la víctima y otros cuatro ciudadanos israelíes que resultaron lesionados aún permanece ingresado en el Hospital Nicolás Solano.