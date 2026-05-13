Campeonato Nacional de Futsal busca descubrir nuevos talentos

Mientras Río Abajo sale a defender el título como campeón nacional en futsal. Los ojos de los responsables de la selección nacional, quieren captar los nuevos talentos.

En algo coinciden Anel Velásquez coordinador de la Liga de Futsal, como también el asesor de la misma y técnico de la selección nacional de Panamá, Alex "Brujo" Del Rosario. Y es que el torneo que está por arrancar tiene como objetivo captar el nuevo talento de diferentes provincias, pensando en relevo generacional.

"La intención es tener nuevos valores y hacer el relevo para los futuros compromisos que tenemos de futsal", dijo Anel Velásquez.

"Obviamente (el torneo) incluye la visoria de futbolistas, captar jugadores nuevos, tanto de la ciudad de Panamá como de las provincias (interior). Uno de los trabajos es buscar los nuevos valores, el relevo generacional que se quiere para la futura competencia que es el Mundial 2028", expresó, por su parte Del Rosario.

La fecha inaugural del Campeonato Nacional de Futsal 2026, tendrá como primer juego el partido entre Villa Lucre y Evelia (segunda división). En el partido de fondo se enfrentarán Río Abajo contra Academia Colón (primera división), en una jornada que arranca en el Centro de Alto Rendimiento de Luis "Matador" Tejada este domingo a la 1:00 p.m.

Para la nueva versión del torneo hay 16 equipos a nivel nacional de primera división y 16 que estarán en segunda división.

Donde el equipo que quede en el último lugar de primera división, bajará de categoría. El primer lugar de segunda división, ascenderá.

Para el conjunto campeón habrá un premio de 15 mil dólares y 5 mil para el subcampeón. Mientras que en segunda división serían 10 mil para el equipo que gane el título y 5 mil dólares para el segundo.

Además habrá un premio de 250 dólares para el Jugador Más Valioso (JMV), igual cantidad recibirá el portero con la valla menos vencida, explicó Anel Velázquez, quien agregó que el torneo nacional tendrá una duración de por lo menos 4 meses y se espera que termine en agosto.

Los partidos se realizarán en el CAR, la Arena Roberto Durán, Los Andes, Roberto Kelly en Don Bosco y en el Sector Ocho, de La Cabima.

Velásquez, también explicó que se trabaja con los países Centroamérica para poder concretar un plan, con el objetivo de realizar un torneo UNCAF cada dos años, debido a que los mundiales se juegan cada cuatro años y es mucho tiempo de inactividad.

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Por lo pronto no hay torneo regional internacional, aunque recordemos que hace dos años, Villa Nueve, fue el campeón de Uncaf, de un evento realizado en San José, Costa Rica.