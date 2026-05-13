Defensa de Anel 'Bolo' Flores niega irrupción en la Fiscalía Anticorrupción

Los abogados Juan Carlos Kuan y Carlos Herrera, miembros del equipo legal del contralor de la República, Anel Flores, ofrecieron una conferencia de prensa relacionada con la investigación penal que se le sigue.

Kuan explicó que el contralor ingresó por los controles de seguridad y que su presencia respondió a la preocupación de las auditoras de la Contraloría, quienes indicaron sentirse cuestionadas sobre su responsabilidad en la investigación que se le sigue al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Los abogados del contralor negaron que se haya producido una “irrupción” en la Fiscalía Anticorrupción durante los hechos del 9 de abril.

La defensa detalló que, tras los hechos, se abrió una investigación penal a cargo de la Procuraduría General de la Nación, dado el carácter del cargo del contralor. Eventuales medidas judiciales corresponderían al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el inicio del proceso, se han realizado entrevistas, informes y una diligencia de extracción de videos, en la que Flores no fue notificado oportunamente. La defensa destacó que durante esta diligencia se contó con la presencia de un defensor público.

El 8 de mayo se celebró una audiencia de control posterior para legalizar la diligencia, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la ley. Esta acción fue solicitada por el Ministerio Público al incautar las imágenes obtenidas durante el incidente entre los auditores y fiscales.

Las grabaciones forman parte de los elementos que el Ministerio Público busca incorporar a la investigación penal, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo la interrupción del procedimiento y determinar responsabilidades por el incidente del 9 de abril.

Según la defensa, los videos muestran al equipo de la Contraloría llegando a las instalaciones del Ministerio Público, utilizando los elevadores, esperando en el pasillo, ingresando al despacho correspondiente y retirándose posteriormente.

“Esto confirma que no hubo ningún tipo de irrupción ni ingreso sin autorización”, aseguró Juan Antonio Kuan durante la conferencia de prensa, subrayando que la diligencia fue legalizada y realizada conforme a la normativa vigente.

La investigación se mantiene en etapa preliminar y hasta el momento no existe imputación formal contra el contralor. Los abogados del funcionario indicaron que continuarán presentando elementos de defensa para aclarar los hechos y proteger los derechos de Flores.

“Esto confirma que no hubo ningún tipo de irrupción ni ingreso sin autorización”, aseguró Juan Antonio Kuan durante la conferencia de prensa, subrayando que la diligencia fue legalizada y realizada conforme a la normativa vigente.

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La investigación se mantiene en etapa preliminar y hasta el momento no existe imputación formal contra el contralor. Los abogados del funcionario indicaron que continuarán presentando elementos de defensa para aclarar los hechos y proteger los derechos de Flores.

