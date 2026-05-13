Accidente de tránsito en Costa Verde deja una víctima fatal y varios heridos

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el área de Costa Verde, entre un panel y un bus de transporte colectivo, dejó como saldo una víctima fatal y varias personas heridas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5.30 a. m. cuando un busito de turismo impactó por detrás a un bus de la ruta de Capira que estaba detenido a un costado de la vía mientras recogía pasajeros.

El teniente Ever Vega de la Policía Nacional indicó que el accidente fue entre un vehículo tipo panel y un bus detenido. Agregó que están investigando los hechos para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Mientras tanto, las unidades de tránsito se mantienen en el lugar, dirigiendo el tráfico, que se vio afectado por el fuerte congestionamiento durante las horas de la mañana.

Al lugar se presentó personal del SUME 911 y unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron a los heridos, que luego fueron llevados a centros médicos.