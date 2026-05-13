Biólogos monitorean impacto ambiental en la construcción del muelle multipropósito de Puerto Armuelles

La construcción del nuevo Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles de la provincia de Chiriquí, impulsada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), está acompañada de un riguroso monitoreo ambiental que busca garantizar la sostenibilidad de la obra y la protección de los ecosistemas marinos de la zona.

Según los primeros resultados del seguimiento realizado por la empresa Bioconsultant, se ha identificado la presencia de peces asociados a comunidades arrecifales, lo que sugiere que el muelle podría convertirse en un hábitat clave para la biodiversidad acuática. El estudio se desarrolla en coordinación con autoridades y pescadores locales, evaluando los cambios en el entorno antes, durante y después de la construcción.

Este proceso forma parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Categoría II, que cumple con la Resolución No. 090 de Ministerio de Ambiente, emitida en diciembre de 2023. Con el objetivo de salvaguardar los ecosistemas marinos y asegurar que el proyecto se ejecute bajo criterios de responsabilidad ecológica y sostenible.

De acuerdo con el biólogo Marcos Ponce, gerente de Bioconsultant, se aplican metodologías científicas para medir la riqueza y abundancia de peces y plancton. Las especies capturadas son identificadas y registradas fotográficamente, mientras que las muestras de fitoplancton y zooplancton se preservan para su análisis en laboratorio, lo que permite conocer su densidad y composición en la cadena trófica marina.

" Las muestras de fitoplacton y zooplacton son preservadas con soluciones especializadas para su posterior estudio en laboratorio, permitiendo determinar su densidad y composición, fundamentales para la cadena trófica marina", señaló.

Por otra parte, los especialistas recomiendan implementar medidas de prevención y respuesta ante posibles derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes, además de mantener un monitoreo ambiental cíclico que permita detectar oportunamente cualquier alteración en el ecosistema.

Por ende, este estudio reafirma el compromiso de las autoridades con un desarrollo portuario responsable, integrando criterios técnicos, ecológicos y comunitarios. Con ello, se busca que la megaobra contribuya al crecimiento económico de la región sin comprometer la conservación de sus recursos naturales.