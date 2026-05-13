¿Cómo se trasladaron $4.2 millones a la Asamblea sin pasar por la Comisión de Presupuesto?, pregunta que Herrera no respondió

La diputada Janine Prado formuló una serie de preguntas incómodas al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; entre ellas, bajo qué mecanismo se aprobó el traslado de partida de $4.2 millones para la institución y cómo se ejecutó dicho movimiento sin el escrutinio habitual, sin obtener una respuesta clara por parte del directivo.

Durante su intervención, Prado señaló que, tras consultar sobre el presupuesto real de la Asamblea a la fecha, el equipo de Herrera le informó que la cifra ascendía a $111.1 millones. Sin embargo, la diputada veragüense recordó que el presupuesto de ley aprobado para la vigencia fiscal 2026 fue de $95.7 millones para funcionamiento y $3 millones para inversión, totalizando $98.7 millones.

Prado detalló que, aunque la Comisión de Presupuesto aprobó un traslado por $12.1 millones (elevando el monto a $110.8 millones), existe una diferencia de casi $300,000 que no ha sido aclarada e indicó que los montos inferiores a este, no requieren pasar ni ser aprobadas por esa comisión.

Además, resaltó que al hacer la consulta en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre cuál es el saldo real de la Asamblea, Aurelio Mejía señaló $115.3 millones.

"Entonces, ¿cómo se han trasladado $4.2 millones a la Asamblea que no pasaron por esta comisión? ¿Ese traslado usted lo solicitó y se aprobó por silencio administrativo?", cuestionó la diputada de Vamos.

Sin respuestas claras

Ante la insistencia, Herrera, del Partido Panameñista, se limitó a responder: "Esa es la información que manejamos en el registro hasta el 30 de abril: $110 millones".

"Tengo que entender que entre el 30 de abril y el 13 de mayo se aprobó, por algún mecanismo que no fue el de silencio administrativo. Por favor, explíqueme cómo se aprobaron $4.2 millones adicionales".

Finalmente, Herrera aseguró que no desconoce el presupuesto real de la institución que el presidente, sino que él se basa en los datos del presupuesto.