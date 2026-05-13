Béisbol mayor tuvo buena aceptación de fanáticos en los estadios

El fanático del béisbol mayor volvió a las gradas de los estadios, las estadísticas señalan una buena presencia de aficionados, según revela la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

En el torneo mayor se contó con una asistencia total de 88 mil 687 aficionados adultos; de los cuales hubo 8 mil 300 jubilados; 5 mil 873 niños, además de 21 mil 689 pases de cortesía, según Jaime Robinson, presidente de la Fedebeis.

El certamen se jugó este año con sus 12 equipos, el cual terminó con la coronación de Bocas del Toro que venció a Chiriquí en una gran final de infarto, jugada en una Serie de 7 partidos.

Pagos de pólizas

Según un comunicado de la Fedebeis, en el torneo mayor y juvenil se gastó de 57 mil 436.01 balboas en pagos de pólizas de accidentes personales y responsabilidad civil.

Para el Campeonato Nacional Juvenil 2026, jugado entre el 3 de enero y el 4 de marzo, se pagó 10 mil 650 balboas de prima total y 2 mil 668 en gastos extraordinarios.

Para el Nacional Mayor 2026, jugado entre el 13 de marzo y el 1 de mayo, el pago total de prima fue de 31 mil 978.32 balboas, con 3 mil 107.10 balboas en gastos extraordinarios.

En póliza de responsabilidad civil de estadios y eventos organizados por Fedebeis, se pagó 14 mil 807.69 balboas.

En resumen, el total de pólizas fue de 57 mil, 436.01 y los gastos totales asumidos por Fedebeis, fueron de 5 mil 775.10.

También se agrega que el total de pagos de reclamos de las aseguradoras (Compañía Internacional de Seguros, Óptima Compañía de Seguros) equivale a 49 mil 445.98 balboas.