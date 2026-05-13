Alavés opaca el festejo del Barcelona por el título

Un gol de Ibrahim Diabate en la última jugada de la primera parte del partido. Fue crucial para agarrar la permanencia en la Primera División del fútbol español por parte del Deportivo Alavés, que superó por 1-0 al campeón, el FC Barcelona, que embotelló a los vitorianos en la última media hora, sin lograr el empate.

Con este triunfo, los vascos salen de un salto de los puestos de descenso y se colocan en la posición 15 con 40 puntos, mientras que el FC Barcelona se quedó sin la posibilidad de alcanzar los cien puntos en LaLiga.

Luego del partido, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró “feliz” por lo que vio a pesar de la derrota contra el Alavés y dijo que controlaron el partido, pero reconoció que ellos se jugaban “mucho” (la permanencia en primer división).

He visto un equipo muy motivado”, explicó en rueda de prensa el técnico del conjunto catalán, que puso el foco en el gran partido de los jugadores jóvenes, aunque lamentó el gol encajado al filo del descanso que les impidió alcanzar los cien puntos.



Preguntado sobre el debut de Álvaro Cortés, valoró que lo hizo “muy bien”. Destacó el nivel que dio en los duelos aéreos. “Estuvo fantástico contra delanteros muy fuertes”, indicó y subrayó la confianza con la que jugó.



“Esto es lo que quiero ver de los jóvenes cuando entrenan con nosotros o juegan con el Barça Athletic, que lo den todo y que demuestren que están bien”, manifestó el técnico, que no quiso valorar la rueda de prensa de Florentino Pérez.



Sobre los jóvenes, Flick puso en valor la conexión especial que hay en La Masía porque los jugadores juegan juntos durante muchos años



“Vi muchas cosas que aprecio mucho, así que seguimos adelante, preparándonos para el próximo partido”, concluyó.