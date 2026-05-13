Productores ajustan sus cultivos ante la llegada del fenómeno de El Niño

La llegada del fenómeno de El Niño al país ha alertado a los productores; aunque aún no quieren entrar en detalles sobre su posible impacto, reconocen que habrá afectaciones importantes, sobre todo en los rubros que dependen mayormente del agua de lluvia. Por ello, desde que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anunció la variación climática, están tomando las precauciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria del país.

El representante de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap), Arnulfo Morales, señaló que están haciendo cambios en las fechas de siembra y tipos de variedades para tener un control más amplio del cultivo y mitigar los efectos del clima.

Lo que más preocupa a los productores de arroz es que el fenómeno no afectará únicamente a una región en particular, sino a todo el país de manera distinta; mientras en algunas zonas se pronostican sequías, en otras habrá lluvias fuertes, por lo que analizan junto a las autoridades cómo pueden adaptarse a estas condiciones.

Mencionó que, a diferencia de años anteriores, hay inventario hasta el mes de octubre, cantidad suficiente para cubrir la demanda nacional y monitorear el desarrollo del fenómeno del Niño que se une al conflicto en Medio Oriente.

La guerra entre Israel e Irán, de acuerdo con Morales, ha incrementado los costos de los fertilizantes en un 30%; incluso se habla de que puede haber desabastecimiento de nitrógeno por falta de producción en sus lugares de origen, lo que también acrecentaría los precios de los enseres a nivel local.

Sin embargo, están a la espera de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) concrete la comercialización del producto a bajo costo para mantener el equilibrio en los gastos, toda vez que el proceso de siembra ha seguido su curso pese a las advertencias del clima.

La producción de leche podría ser una de las más afectadas por la sequía del fenómeno de El Niño debido a la escasez de pasto y estrés hídrico del ganado que, a su vez, reduce los litros de leche por animal.'



Un sondeo regional realizado por la Federación de Cámaras del Agro (FECAGRO) sobre el impacto de los fertilizantes en los costos de producción revela un incremento del 82% tras el conflicto en Medio Oriente.



Además de los fertilizantes, ha aumentado el combustible (21%), la mano de obra (14%), los insumos (11%) y el transporte y logística (10%).



La producción de leche podría ser una de las más afectadas por la sequía del fenómeno de El Niño debido a la escasez de pasto y estrés hídrico del ganado que, a su vez, reduce los litros de leche por animal.



Probabilidad supera el 85%.

El cultivo de hortalizas, a juicio del productor Augusto Jiménez, enfrenta un panorama distinto: las lluvias en la cordillera central serán más controladas, lo que se conoce como "bajareque", una condición óptima para el sector que, además, cuenta con un sistema de riego al 80%.

Un sondeo regional realizado por la Federación de Cámaras del Agro (Fecagro) sobre el impacto de los fertilizantes en los costos de producción revela un incremento del 82% tras el conflicto en Medio Oriente.

También ha aumentado el combustible (21%), la mano de obra (14%), los insumos (11%), el transporte y logística (10%).

Dicho alza, según Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Fecagro, está incidiendo en las decisiones de producción, compra, siembra y programación de los productores, pues no han podido adquirir los insumos necesarios para su labor.