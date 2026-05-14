Gobierno inaugura anillo hidráulico en Panamá Norte

El presidente José Raúl Mulino inauguró este jueves el Anillo Hidráulico de Panamá Norte, una obra que busca garantizar un suministro más eficiente de agua potable para más de 200 mil residentes de la provincia de Panamá. El acto se realizó en el corregimiento de Caimitillo, donde el mandatario ofreció su conferencia de prensa semanal.

Durante el evento, Mulino destacó que este proyecto responde a una de las principales demandas ciudadanas: el acceso continuo al agua potable. Señaló que su gobierno continuará impulsando obras similares en distintas regiones del país, ya que aún existen comunidades que enfrentan serias dificultades por la falta de suministro.

El presidente fue enfático al afirmar que “el agua no se improvisa”, recordando que proyectos de esta magnitud requieren tiempo de preparación, licitación, construcción y culminación. “Entiendo la necesidad del suministro, lo único que pido es que el manejo del agua sea responsablemente administrado”, expresó.

El Anillo Hidráulico de Panamá Norte representa un paso decisivo en la modernización de la infraestructura del país y refleja la prioridad del gobierno en garantizar servicios básicos de calidad. Con esta obra, se busca mejorar la confianza ciudadana en los servicios públicos y sentar bases sólidas para el desarrollo económico y social de la región.