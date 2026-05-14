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Panamá

Tomás Rodríguez, enfocado con Saprissa

Publicado 2026/05/14 18:30:00
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

Tomás Rodríguez, anotó el segundo gol del Saprissa a los 12 minutos del partido.

El panameño Tomás Rodríguez, jugador del Saprissa.Foto:tomas_abdiel9

El panameño Tomás Rodríguez, jugador del Saprissa.Foto:tomas_abdiel9

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Saprissa, donde juega el panameño Tomás Rodríguez, se impuso al  Herediano  por 2-1, en el partido de ida de la final del Torneo  Clausura 2026  en Costa Rica.

En este encuentro,  Rodríguez, anotó el segundo gol del Saprissa a los 12 minutos del partido.

En sus declaraciones a los medios ticos, Tomás Rodríguez, fue interrogado sobre  las posibilidades que tiene de formar parte de la lista  del técnico de Panamá,  Thomas Christiansen, para llegar al Mundial 2026.

“Hay que enfocarse primero aquí (Saprissa),  eso viene solo y de la mano de Dios”, respondió.

Rodríguez, admitió que no comenzó bien con  el Saprissa, pero su sexto gol con el plantel morado, llegó en un momento crucial, como es la final.

 El delantero se mostró contento por el gol y agregó que eso se debe al trabajo y sacrificio.

El partido de vuelta será este sábado en la casa del Herediano. 

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