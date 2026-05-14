Tomás Rodríguez, enfocado con Saprissa

Saprissa, donde juega el panameño Tomás Rodríguez, se impuso al Herediano por 2-1, en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica.

En este encuentro, Rodríguez, anotó el segundo gol del Saprissa a los 12 minutos del partido.

En sus declaraciones a los medios ticos, Tomás Rodríguez, fue interrogado sobre las posibilidades que tiene de formar parte de la lista del técnico de Panamá, Thomas Christiansen, para llegar al Mundial 2026.

“Hay que enfocarse primero aquí (Saprissa), eso viene solo y de la mano de Dios”, respondió.

Rodríguez, admitió que no comenzó bien con el Saprissa, pero su sexto gol con el plantel morado, llegó en un momento crucial, como es la final.

El delantero se mostró contento por el gol y agregó que eso se debe al trabajo y sacrificio.

El partido de vuelta será este sábado en la casa del Herediano.