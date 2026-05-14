Abner Benaim presentó la película 'Paraíso Tropical' en Colón

Con una nutrida asistencia de la comunidad colonense, el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) acogió el estreno de la película “Paraíso Tropical” del cineasta Abner Benaim. La actividad, que incluyó un cineforo, resaltó el cine nacional como medio de expresión y herramienta cultural.

El evento formó parte del itinerario oficial del Festival Centroamérica Cuenta 2026. Tras la proyección, el director compartió con el público detalles de su obra, generando un diálogo directo y entusiasta en la provincia.

La cinta logró una conexión inmediata con los asistentes gracias a su narrativa que profundiza en las emociones humanas y permite múltiples interpretaciones. Esto abrió paso a un enriquecedor análisis colectivo al finalizar la función.

Durante el conversatorio, Benaim explicó su proceso creativo y el mensaje central de la película. Además, destacó la importancia de producir historias que reflejen la identidad panameña y contribuyan a la memoria del país.

El director enfatizó la necesidad de fortalecer los espacios culturales en las provincias para desarrollar nuevos públicos. Motivó especialmente a los jóvenes presentes a explorar la creación artística como vía de aporte cultural.

Por su parte, el director del CACCO, Abel Aronátegui, calificó la jornada como un encuentro fundamental para el pensamiento y las artes en la región. Recibir a una figura de la trayectoria de Benaim representa, según él, una experiencia de gran provecho para la comunidad.

Aronátegui señaló que Colón cuenta con el talento y el interés necesario para albergar eventos de alcance internacional. Anunció que el Centro mantendrá sus puertas abiertas para continuar ofreciendo actividades de impacto en la formación cultural de los ciudadanos.

La iniciativa se enmarcó dentro de la programación de la Fiesta Afropanameña 2026 y contó con el respaldo del Festival Centroamérica Cuenta 2026, consolidando a Colón como escenario activo de la cultura nacional.