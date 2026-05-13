Metida de pata

Los número uno en noticias se tuvieron que disculpar por desinformar sobre el Uma Uma Dash. Errar es de humanos y reconocer la equivocación se valora, pero son cosas que no deben pasar porque si de verdad estuvieran comprometidos con la audiencia se hubiesen tomado la molestia de investigar, consultar fuentes oficiales o comprender el objetivo del evento.

Rambulería

Mientras unas apenas están subiendo sus versiones sintéticas recreadas con IA, por allá en 2018, Daluna tuvo su “fam cam” en la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. La “mijita” dejó a las “farsanduleras” del patio “poquititas” porque no tuvo que usar ninguna aplicación ni pedirle a nadie que la grabara, además, el momento salió en televisión en todo el mundo.

Teatrero

A Kevin Cahill hay que darle un Óscar al mejor actor dramático, con mocos incluidos, por su actuación al conocer a Alessandra Ambrosio. Para la próxima, si es que hay otra oportunidad, que lleve Kleenex industrial y que se relaje un poco porque la mujer es humana, no la reencarnación de la moda misma bajada del Olimpo. ¿Qué les pareció a ustedes su reacción?