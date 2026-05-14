Pesidente Mulino recibe a Joselyne 'La Pantera' Edwards

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de la presidencia, Juan Carlos Orillac, recibieron en la tarde de este miércoles a la estrella de la "Ultimate Fighting Championship "(UFC), la panameña Joselyne Edwards Laboriel, conocida en el mundo de las artes marciales mixtas como “La Pantera”.

El mandatario recibió en su despacho a “La Pantera”, oriunda de la Ciudad Radial, en Juan Díaz, quien compartió parte de su historia de lucha, sus inicios, logros y el sueño de convertirse en campeona mundial en la difícil competencia de la UFC y dejar en lo más alto el nombre de Panamá.

“Eres un orgullo para Panamá, te felicito y agradezco por todo el esfuerzo que haces para dejar el nombre de Panamá en alto. Te deseo muchos éxitos en tu carrera y tus próximas competencias”, expresó el mandatario a “La Pantera”, la primera mujer panameña en subirse a una arena de la UFC.

Edwards entregó al mandatario una foto autografiada de su combate contra Chelsea Chandler, a quien derrotó por nocaut técnico en el UFC Kansas City celebrado en abril de 2025. Comentó que sus aspiraciones son cada vez mayores, tras lograr una contundente victoria por decisión unánime, el pasado sábado 25 de abril de este año, ante Norma Dumont de Brasil, en el evento UFC Vegas 116, realizado en el UFC Apex de Las Vegas.

Previo al encuentro con el mandatario Mulino, “La Pantera” recibió un recorrido por el Palacio de Las Garzas, donde estuvo acompañado por el ministro Orillac, entre otros funcionarios del ministerio de la presidencia. Visitó el Salón de los Espejos, el Salón Paz, el Salón Amarillo y el Salón Los Tamarindos, entre otros puntos emblemáticos del Palacio Presidencial, donde firmó autógrafos y se tomó fotos con fans.

El ministro Orillac también felicitó a “La Pantera” por su logro personal que además deja su huella en la historia del país, sobre todo con disciplina. “Deseamos que todo salga como quieres y has luchado. Vendrán muchos éxitos, vas a seguir triunfando”, agregó.

Por su parte, Edwards expresó su orgullo de representar a Panamá en la UFC, lo que ha llevado a entrenar duro y mantenerse enfocada a pesar de los retos que se pongan por delante. “Yo siempre estoy lista. Desde que salí de Panamá, siempre me he mantenido. Primero Dios que sigan llegando más oportunidades y se vayan abriendo puertas. Sigo con disciplina y constancia, porque si mi nombre suena, suena el nombre de Panamá, porque soy 100% panameña”, expresó la guerrera del octágono.

Cabe destacar que, en el Salón Amarillo, estudiantes del Centro Educativo de Llano Ñopo y del Centro Educativo Bilingüe General Sahila Olonibiginya de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, respectivamente, que también se encontraban recorriendo el Palacio de Las Garzas, aprovecharon la ocasión para tomarse una foto grupal con la peleadora de artes marciales mixtas.