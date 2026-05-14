Mulino descarta cambios en su gabinete tras renuncias en la APA y el ISA

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó hoy en la conferencia de prensa semanal que por el momento no planea hacer un cambio de gabinete.

Tras ser consultado al respecto, dijo que no por llegar al segundo año de gobierno tiene que existir un cambio de gabinete.

"Estoy cómodo con el equipo de gabinete que conformé desde el día uno que inició mi gestión".

Mulino fue enfático al decir que por ahora no hará cambios en su equipo de trabajo.

Por otra parte, le consultaron sobre las renuncias en el sector agropecuario; el mandatario manifestó que el ministro del Mida, Roberto Linares, es el más indicado para hablar de las renuncias.

"Ese es un sector complejo y son entidades difíciles", sostuvo.

Es importante recordar que este martes 12 presentaron su renuncia Nicólas Batista director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), y Ariel Espino De León, gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

Ambos funcionarios anunciaron que su renuncia se debió a motivos personales.

Desde la APA destacaron el trabajo que realizó Batista; entre ellos, impulsó iniciativas para fortalecer institucionalmente la agencia y agilizar los trámites relacionados con la importación de alimentos en Panamá.

Esta institución señaló además que la administración de Batista contribuyó a fortalecer los vínculos con empresas comercializadoras de alimentos, emprendedores y usuarios del sistema, entre otros temas.

En el ISA destacaron la labor que realizó De León durante su administración, mencionaron que impulsó herramientas tecnológicas para la gestión institucional y la modernización de servicios.

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Hasta el momento se desconocen los nombres de quienes vayan a ocupar estos puestos.