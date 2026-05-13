Con "humildad" y "mucho amor", además de un fuerte valor sentimental, la escritora Mariee Gómez narra en "Cartas para Tita", su sexto libro, los recuerdos que atesora con su abuela materna, Denia Madrid de Lasso, que también es coautora de la publicación.

"Tita" fue una de las primeras palabras de la autora porque se le dificultaba decir "abuelita", desde entonces, la familia adoptó el cariñoso apodo para referirse a de Lasso.

El vínculo tan especial, de abuela y nieta, las llevó a plasmar su historia. De Lasso, con lápiz y papel, escribió los momentos más memorables de su vida y Gómez transformó esas vivencias en cartas que recopiló para dar vida a este libro.

"Cartas para Tita" es un homenaje a una mujer llena de vida, alegría, esperanza y mucho amor para dar, que en un principio quedaría como un regalo de su nieta, pero luego de varios años guardado, la abuela quiere compartirlo con quienes deseen leerlo.

"Tita" comentó a Panamá América que el libro tiene un "gran valor sentimental" porque está escrito por su querida nieta, donde no solo se refleja sus dotes como escritora, sino también su calidad humana. "(...) Este libro es un regalo de Dios inspirado en la pluma de mi amada Mariee Gómez", mencionó "Tita".

Gómez (@marieegomezl), por su parte, espera que los lectores conecten con el don de la familia y que se den cuenta el valor de tener a las personas que aman cerca.

Presentación

"Cartas para Tita" se publicó el pasado 5 de mayo, en formato físico y digital, y de venta en El Hombre de La Mancha, Riba Smith, Amazon y directo con la autora.