PAI urge a vacunar a menores de 5 años contra el sarampión, paperas y rubéola

La Coordinadora Nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ilka Castillo, hizo un llamado a todos los panameños para acudir a las instalaciones de salud, incluyendo la Caja de Seguro Social, policlínicas, hospitales y Centros de Atención Primaria (CAP), y asegurarse de que sus hijos estén al día con la vacunación.

Castillo destacó la importancia de llevar a los niños menores de cinco años a recibir la vacuna MR, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, especialmente si no tienen antecedentes de haber recibido previamente esta inmunización.

La profesinal recordó que la primera dosis de la vacuna MR se aplica a los 12 meses de edad, y el refuerzo a los 18 meses, siguiendo el esquema nacional de vacunación para garantizar la protección completa de los menores.

En las últimas semanas, indicó Castillo, hubo buena acogida por parte de los padres de familia para actualizar el esquema de vacunación de sus hijos, contribuyendo a mantener la cobertura y la inmunidad de la población infantil.

Además de los niños, la campaña también incluye a adultos que desconocen su estado de vacunación. Castillo señaló que incluso si una persona no recuerda si fue vacunada, acudir a recibir la dosis es seguro y refuerza la protección de su sistema inmune.

La vacuna MR para adultos contiene sarampión y rubéola, y es completamente segura recibirla nuevamente, incluso si ya se ha aplicado con anterioridad, ya que el sistema inmunológico absorbe la inmunidad adicional sin inconvenientes.

Castillo enfatizó que Panamá lleva más de 30 años sin casos de sarampión, por lo que la población menor de 60 años no ha estado expuesta al virus.

Las jornadas de vacunación están disponibles en todas las instalaciones de la Caja de Seguro Social, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Los padres deben revisar las tarjetas de vacunación de sus hijos para asegurarse de que hayan recibido las dos dosis de la MMR.

Durante este fin de semana, la Caja de Seguro Social realizará la feria “La Caja en Tu Comunidad” en los estacionamientos de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, donde se aplicarán vacunas contra la influenza, sarampión y otras inmunizaciones necesarias para niños y adultos.

Castillo invitó a la población a acudir con sus tarjetas de vacunación y sus hijos para actualizar los esquemas, aseguró que las enfermeras les administrarán las dosis necesarias para que todos queden protegidos.

Las declaraciones de Castillo se dieron en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.