MEF apoya exclusión de marina mercante

La solicitud de exclusión de la marina mercante del proyecto de sustancia económica, cuyo objetivo es que las multinacionales demuestren una operación real en Panamá, cuenta con el respaldo del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

"Yo me muestro a favor; a mí me gusta la idea de que sea excluido también, ojalá podamos lograrlo", afirmó.

El funcionario señaló sentirse satisfecho del avance que ha tenido la discusión de la iniciativa en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional; no obstante, aseguró que algunos de los expositores se han limitado únicamente a cuestionar el documento sin presentar recomendaciones que agreguen valor al mismo.

La propuesta de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) se basa en que las sociedades panameñas, propietarias de buques, son controladas por navieras de distintas partes del mundo que no guardan relación directa con la República de Panamá; por tanto, no cumplirían con los requisitos de sustancia económica y tampoco estarían dispuestas a pagar una sanción del 15%. En su lugar, migrarán a jurisdicciones menos rigurosas bajo la figura de "redomiciliación", que conlleva a su vez el cambio de registro.

"El proyecto de ley, como está redactado hoy, con un propósito muy noble, necesario y urgente para que Panamá pueda acceder a créditos en el mercado internacional, va a eliminar plazas de trabajo e ingresos para el Estado", advirtió Jazmina Rovi, representante del gremio.

Sugieren que la tenencia, propiedad o titularidad de naves inscritas exclusivamente bajo servicio internacional de la marina mercante de la República de Panamá no esté sujeta a los requisitos del proyecto.

Rovi reiteró que, mientras se discute el tema, varios buques se han trasladado a otras jurisdicciones, lo que demuestra la trascendencia de que se tome una decisión adecuada al respecto.'

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proyecto que modifica el código fiscal en materia de impuesto sobre la renta pasiva de fuentes extranjeras. 1

debate, etapa en la que se encuentra el documento en la Asamblea.

Cabe destacar que el registro panameño, en estos momentos, también está siendo golpeado por la retención de naves en puertos chinos tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports Company en los puertos de Balboa y Cristóbal.

Aunque las autoridades chinas han indicado en diversas ocasiones que las detenciones obedecen a temas técnicos y de seguridad, cuando el Estado panameño tomó posesión de ambas terminales portuarias, afirmaron que "pagaría un alto precio" por esta situación.

La Asociación de Abogados Internacionales, por su parte, recomienda que se ajusten las sanciones a quienes incumplan con los parámetros de sustancia económica porque no existe una diferenciación entre quienes no acatan parcial o totalmente la norma.

El Instituto Panameño de Tributaristas (INSPAT), durante su ponencia en la Comisión de Economía y Finanzas, reconoció que el país enfrenta importantes desafíos en materia fiscal y alineación con estándares globales; por ello, es necesario que avance hacia un sistema competitivo y técnicamente sólido que no solo le permita preservar su plataforma de servicios internacionales, sino también fortalecer su seguridad jurídica a través de una actividad económica real.

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Aunque respaldan el esfuerzo de las autoridades, coinciden con el resto de expertos en que las reformas al código fiscal deben mantener un equilibrio entre el cumplimiento internacional y el principio de territorialidad.

Panamá posee una de las marinas mercantes más grandes del mundo, con más de 8,000 buques abanderados.