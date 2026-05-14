¡Frenan el contrabando! Más de 130 mil figuritas del Mundial y carteras falsas fueron decomisadas en Paso Canoas

Más de 73 camisetas de la selección de Panamá, 131 mil figuritas y 160 álbumes del Mundial, así como 1,800 carteras falsificadas, fueron decomisadas recientemente por personal de aduanas en la provincia de Chiriquí. La mercancía, valorada en más de 20 mil dólares, estaba siendo introducida al país de manera irregular.

Las camisetas decomisadas corresponden a falsificaciones de los uniformes que la selección de Panamá llevará al próximo Mundial. Estas prendas se estaban comercializando ilegalmente cerca de la frontera con Costa Rica, principalmente en Paso Canoas .

El operativo incluyó también la retención de figuritas y álbumes del Mundial que, aunque habían ingresado legalmente a Panamá, se intentaba trasladar por rutas no autorizadas hacia el país vecino, configurando un caso de contrabando.

Entre los artículos incautados se encontraron 73 suéteres claramente falsificados, que suelen generar gran demanda a un mes del Mundial. Estas mercancías suelen provenir de países como Perú y Nicaragua, donde se producen falsificaciones de este tipo.

Asimismo, se decomisaron 1,800 carteras de distintos modelos, incluyendo carteras de mano y de otro tipo, también consideradas falsificaciones.

Las autoridades señalaron que estos operativos se realizan de manera conjunta entre personal de aduanas, Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual y evitar la venta de productos piratas en la región.

El decomiso de estas mercancías se suma a los esfuerzos por frenar la circulación de productos falsificados, que representan no solo pérdidas económicas sino también riesgos para los consumidores que adquieren artículos sin garantía de autenticidad.

Las camisetas son los productos más afectados por la falsificación y su comercialización se concentra en puntos estratégicos de Chiriquí, cerca de la frontera Tica.

Las autoridades reiteraron la importancia de adquirir productos oficiales y legales para garantizar la calidad y autenticidad de las mercancías, así como para cumplir con las leyes de propiedad intelectual vigentes en el país.

Este decomiso refleja el compromiso de las autoridades panameñas de controlar el contrabando y proteger tanto a los consumidores como a los fabricantes de productos oficiales, especialmente en épocas de alta demanda por eventos deportivos internacionales.

Con información de Jaime Saldaña.

