"Espero que sea cierto": Reacción de Mulino ante rumores de renuncia de Etelvina

Ante los rumores de la supuesta renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas, varias autoridades han dado su punto de vista.

Sobre este tema, el presidente de la República, José Raúl Mulino, mencionó que había leído lo mismo que la persona que lo cuestionó, pero "espero que sea cierto".

Igualmente, indicó que le corresponde a la ministra de Educación, Lucy Molinar, hacer el anuncio oficial al país.

Por su parte, la ministra Molinar había indicado que no le correspondía a ella explicar la situación relacionada con la rectora de la UNACHI.

Dirigencia estudiantil

Justine Williams, miembro de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), se pronunció en el noticiero matutino de Telemetro Reporta sobre los rumores acerca de la posible renuncia de la rectora de esta casa de estudios superiores.

Según Williams, aunque se ha escuchado que la rectora había renunciado, aún no existe una confirmación oficial.

Williams aclaró que la solicitud de renuncia que ellos presentaron no responde a un capricho estudiantil, sino que se fundamenta en la ley.

“Cuando pedimos la renuncia de la rectora, solicitamos al Consejo General Universitario que se haga una moción de censura, que es una facultad que ellos tienen para destituir al rector si se comprueban negligencias o actos inmorales”, explicó.

Otra de las situaciones que preocupa a los estudiantes es la crisis presupuestaria que enfrenta la universidad. Mencionó Williams que se recortó el presupuesto para el año fiscal 2025 y en la UNACHI no presentaron acciones legales ante la posible inconstitucionalidad de la ley, argumentando temor a la reacción del gobierno.

Estas decisiones habrían afectado el normal funcionamiento de la institución, poniendo en riesgo el pago a docentes y administrativos.

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De no resolverse la crisis presupuestaria, el dirigente informó que se podrían cerrar centros regionales, subsedes y carreras, lo que afectaría a toda la comunidad universitaria. “No es justo que los estudiantes tengamos que sufrir las consecuencias de decisiones administrativas equivocadas”, sostuvo.

Finalmente, el representante estudiantil indicó que hace dos días se reunieron con la rectora y su equipo de trabajo, pero no recibieron respuestas claras, solo excusas que calificaron de baratas.

En caso de que la rectora no renuncie, la Asociación de Estudiantes manifestó que presentó formalmente la moción de censura ante el Consejo General Universitario.

"Ya se cumplieron los requisitos para que la misma proceda; este proceso requiere el respaldo de dos tercios de sus miembros con voz y voto", dijo el dirigente.