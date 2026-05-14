Cae supuesto implicado en desfalco de más de medio millón contra la DGI

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a una persona requerida por los presuntos delitos contra la fe pública y contra la administración pública, en su modalidad de peculado doloso, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con la entidad, el perjuicio económico supera los B/.500,000.00 en detrimento de la Dirección General de Ingresos (DGI). Por esta misma causa, ya existen otras siete personas imputadas.

Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en Las Uvas, San Carlos, donde además de la captura, las autoridades ubicaron indicios relevantes para el caso.

El Ministerio Público detalló que estas acciones forman parte de una investigación iniciada en 2023, tras una denuncia presentada por la DGI. El caso guarda relación con la creación de resoluciones en el sistema E-Tax para el reconocimiento de créditos fiscales, dentro del trámite por la compra e instalación de equipos fiscales.

Actualmente, existen elementos de convicción que demuestran que estos créditos, supuestamente reconocidos por la DGI mediante cinco resoluciones, fueron cedidos de manera fraudulenta a diversas empresas", precisó.