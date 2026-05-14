Dua Lipa lanzará película y álbum en vivo grabados en Ciudad de México

La cantante británica Dua Lipa anunció este jueves que lanzará 'Dua Lipa (Live from Mexico)', un nuevo álbum en vivo y película del concierto grabado durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira 'Radical Optimism'.

La artista indicó, en un comunicado, que el largometraje se estrenará el próximo 21 de mayo a las 16:00 GMT en su canal oficial de YouTube.

También señaló que el álbum en vivo estará disponible en plataformas de 'streaming' el 22 de mayo a través de Warner Records, mientras que las copias físicas del disco están listas para reservarse y enviarse a partir del 5 de junio.

Dua Lipa ha publicado en su cuenta de YouTube un adelanto de la cinta, en donde se capturan los momentos más icónicos que vivió en México.

“Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y gratificante de mi carrera hasta ahora”, dice la intérprete de ‘Don’t Start Now’ en el tráiler del filme.

“Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y eso lo siento cada noche”, continuó.

La gira de Dua Lipa en México ocurrió en diciembre de 2025 y quedó marcada en la memoria de los fanáticos por lograr colaboraciones inéditas como la que hizo con Fher Olvera, vocalista del grupo de rock pop mexicano Maná, al cantar ‘Oye Mi Amor’ (1992).

En este recorrido por el país, la artista anglófona también interpretó temas clásicos en español, como ocurrió con su versión de ‘Bésame mucho’.

'Radical Optimism' Tour acumuló 92 espectáculos en los cinco continentes, incluyendo fechas consecutivas con entradas agotadas en el estadio de Wembley (Londrés), con más de 1,75 millones de boletos vendidos en toda la trayectoria mundial.

